Un dólar estable trajo "paz cambiaria", pero el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

El riesgo país, que mide JP Morgan, volvió a subir y rompió este miércoles 14 de octubre la barrera de los 600 puntos básicos.

Este miércoles, salvo un comportamiento mixto en los financieros paralelos, tanto el mayorista como el dólar tarjeta también se comportaron sin alteraciones. Mientras la divisa que es referencia para el pago de consumos en el exterior y plataformas de streaming finalizó a $2.006,15, en el mercado mayorista el precio promedió los $1.513.

Riesgo país, otra vez arriba de los 600 puntos

La única cotización que registró una suba considerable fue la del dólar Contado con Liquidación (CCL), que determina la dolarización de activos y permite acceder a divisas en el exterior: al aumentar 0,76% en promedio llegó a venderse arriba de los $1.623, ratificándose como el dólar más caro de la plaza por debajo del dólar tarjeta.

Con todo, el riesgo país de Argentina volviói a superar la barrera de los 600 puntos básicos durante la jornada. Los analistas lo atribuyeron sobre todo al mal clima financiero a nivel internacional, aunque asumen que la incipiente incertidumbre rumbo a las elecciones presidenciales 2027 en el país también es un factor de influencia.

En concreto, el indicador que elabora el JP Morgan escaló 5 unidades este miércoles y operó en los 602 puntos, lo que equivale a un alza de 0,8% en la jornada.

De esta manera, rompe una tendencia de 7 ruedas consecutivas cotizando por debajo de esa barrera. En lo que va del mes acumula una baja de 0,8%, mientras que en el año registra un incremento superior al 5%.