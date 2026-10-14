Un dólar estable trajo "paz cambiaria", pero el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

La llamada "paz cambiaria" volvió un día. Este miércoles 14 cerró con las principales cotizaciones del dólar estables, pero la conflictividad internacional y la carrera preelectoral en Argentina hicieron que pese a esa calma en la city el riesgo país experimentara un aumento del 0,8% para trepar a 602 puntos básicos.
Al término de la rueda, el dólar blue se mantuvo en $1.550, mientras que el dólar minorista siguió quieto en $1.535 en la pizarra del Banco Nación. Fue el segundo día consecutivo de estabilidad para la divisa oficial, que se replicó en la mayoría de los bancos privados del país.
De esa manera, el mercado cambiario neutralizó en parte la dinámica previa. En la víspera, el dólar blue había sido el único en registrar una suba que amplió la brecha tanto con el minorista como con el dólar mayorista.
Este miércoles, salvo un comportamiento mixto en los financieros paralelos, tanto el mayorista como el dólar tarjeta también se comportaron sin alteraciones. Mientras la divisa que es referencia para el pago de consumos en el exterior y plataformas de streaming finalizó a $2.006,15, en el mercado mayorista el precio promedió los $1.513.
Riesgo país, otra vez arriba de los 600 puntos
La única cotización que registró una suba considerable fue la del dólar Contado con Liquidación (CCL), que determina la dolarización de activos y permite acceder a divisas en el exterior: al aumentar 0,76% en promedio llegó a venderse arriba de los $1.623, ratificándose como el dólar más caro de la plaza por debajo del dólar tarjeta.
Con todo, el riesgo país de Argentina volviói a superar la barrera de los 600 puntos básicos durante la jornada. Los analistas lo atribuyeron sobre todo al mal clima financiero a nivel internacional, aunque asumen que la incipiente incertidumbre rumbo a las elecciones presidenciales 2027 en el país también es un factor de influencia.
En concreto, el indicador que elabora el JP Morgan escaló 5 unidades este miércoles y operó en los 602 puntos, lo que equivale a un alza de 0,8% en la jornada.
De esta manera, rompe una tendencia de 7 ruedas consecutivas cotizando por debajo de esa barrera. En lo que va del mes acumula una baja de 0,8%, mientras que en el año registra un incremento superior al 5%.
En pocas palabras
- Paz cambiaria: el dólar mostró estabilidad, pero el riesgo país superó los 600 puntos.
- Cotizaciones: el dólar blue se mantuvo en $1.550 y el minorista en $1.535.
- Indicador externo: el riesgo país subió 0,8% a 602 puntos, influenciado por factores externos e internos.