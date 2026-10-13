El dólar blue subió $10 y volvió a expandirse la brecha con el dólar oficial

Con el dólar minorista estable y el mayorista en baja, el mercado cambiario arrancó la semana corta pos feriado sólo con una suba del dólar blue. El paralelo cerró a $1.550 tras escalar $10, con lo cual la brecha llegó a 1% y 2,5% respectivamente.
A lo largo de una rueda que los analistas consideraron compleja, el dólar paralelo tuvo un alza de 0,65%. Asimismo, el dólar oficial se mantuvo en $1.535 a la venta en la pizarra del Banco Nación, en línea con otros bancos privados, aunque en algunos provinciales superó los $1.545.
El dólar mayorista registró una baja de casi $5 antes de cerrar a $1.512. Y motivó que el Banco Central concretara una fuerte compra para fortalecer sus reservas.
En tanto, el dólar tarjeta también se retrajo, aunque levemente. Así, la cotización de referencia para compras en el exterior y pago de plataformas promedió los $2.006,42, con el 30% de recargo impositivo incluido.
Dólar mayorista: el BCRA hizo su mayor compra en 2 meses
En medio de ese panorama, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprovechó la retracción del dólar mayorista. Y compró U$S 291 millones en el mercado oficial de cambios, lo que la convirtió en la adquisición diaria más alta registrada desde fines de julio que le permitió volver a reforzar sus reservas.
Con esa operación, las reservas brutas, que hasta la semana pasada llegaban a U$49.323 millones, escalaron hasta los U$S 49.839 millones.
Al cabo de una jornada mayormente negativa también bajaron las cotizaciones paralelas de dólares financieros, aunque con distinta magnitud. La mayor merma fue la del dólar CCL (Contado con Liquidación), que con 0,46% llegó a venderse a $1.610,74 en promedio.
Para el dólar MEP o Bolsa, en tanto, la retracción fue más tenue. Solo resignó un 0,02%, con lo cual su valor al cierre fue de $1.532,43.
En pocas palabras
- Dólar blue: el paralelo cerró a $1.550 tras subir $10, expandiendo la brecha con el oficial.
- BCRA: realizó su mayor compra de divisas desde julio ($291 millones) para fortalecer reservas.
- Reservas: se incrementaron hasta U$S 49.839 millones tras la intervención del Banco Central.