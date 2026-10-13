El dólar blue subió $10 y volvió a expandirse la brecha con el dólar oficial

El BCRA aprovechó la caída del dólar mayorista para hacer su mayor compra de divisas en casi 3 meses

En tanto, el dólar tarjeta también se retrajo, aunque levemente. Así, la cotización de referencia para compras en el exterior y pago de plataformas promedió los $2.006,42, con el 30% de recargo impositivo incluido.

Dólar mayorista: el BCRA hizo su mayor compra en 2 meses

En medio de ese panorama, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprovechó la retracción del dólar mayorista. Y compró U$S 291 millones en el mercado oficial de cambios, lo que la convirtió en la adquisición diaria más alta registrada desde fines de julio que le permitió volver a reforzar sus reservas.

Con esa operación, las reservas brutas, que hasta la semana pasada llegaban a U$49.323 millones, escalaron hasta los U$S 49.839 millones.

Al cabo de una jornada mayormente negativa también bajaron las cotizaciones paralelas de dólares financieros, aunque con distinta magnitud. La mayor merma fue la del dólar CCL (Contado con Liquidación), que con 0,46% llegó a venderse a $1.610,74 en promedio.

Para el dólar MEP o Bolsa, en tanto, la retracción fue más tenue. Solo resignó un 0,02%, con lo cual su valor al cierre fue de $1.532,43.