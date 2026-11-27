El Riesgo País registró una fuerte caída este viernes y volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos.

Por qué cayó el Riesgo País de Argentina

Uno de los factores que impulsaron la recuperación fue la mejora en las cotizaciones de los títulos públicos argentinos, que habían sufrido fuertes retrocesos durante las últimas semanas.

A esto se sumó un contexto financiero internacional más favorable para los activos locales, después del feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, la actividad de Wall Street será reducida este viernes por el Black Friday, con operaciones entre las 11.30 y las 15, hora argentina.

Desde Vector Investments señalaron que el escenario global abrió una ventana más favorable y permitió una recuperación de los activos locales. No obstante, advirtieron que el consumo continúa débil y que el riesgo país todavía permanece en niveles elevados.

El gobierno consiguió financiamiento por encima de los vencimientos

Otro dato que acompañó la mejora de los mercados fue el resultado de la última licitación de deuda de corto plazo. La Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones, luego de recibir ofertas por $29,16 billones.

De esta manera, el gobierno consiguió un rollover del 104,87% sobre los vencimientos de la jornada, es decir, obtuvo financiamiento por encima de los compromisos que debía afrontar.

El resultado representa una señal favorable para el equipo económico, que busca renovar los vencimientos de deuda en pesos y evitar presiones adicionales sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Cómo pagará Argentina los vencimientos de deuda de enero de 2027

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo el gobierno prevé afrontar los compromisos de deuda de enero de 2027, estimados entre U$S 4.300 millones y U$S 4.400 millones.

El esquema contempla distintas fuentes de financiamiento:

FMI y organismos multilaterales: alrededor de U$S 1.200 millones, sujetos en parte a la aprobación de la tercera revisión del programa prevista para diciembre.

CAF y Fonplata: cerca de U$S 1.000 millones en financiamientos garantizados.

Privatización de AySA: entre U$S 300 millones y U$S 340 millones por la venta de la empresa.

Compras al Banco Central: unos U$S 1.800 millones para cubrir intereses, mediante recursos en pesos provenientes del superávit primario.

Swap con China: el gobierno solicitó el fondeo de U$S 5.000 millones ya aprobados como respaldo adicional ante eventuales dificultades para refinanciar vencimientos durante 2027.

La capacidad de reunir los dólares necesarios para afrontar esos compromisos es uno de los principales factores que siguen de cerca los inversores y que condicionaron la evolución del riesgo país durante noviembre.

Qué significa que el Riesgo País baje de los 1.000 puntos

El Riesgo País mide la diferencia entre el rendimiento que los inversores exigen para comprar bonos soberanos argentinos y el que ofrecen los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo.

Cuando el indicador sube, significa que el mercado percibe mayores posibilidades de incumplimiento y exige una tasa más elevada para financiar al país. Por el contrario, una caída refleja una mejora en la cotización de los bonos y una reducción de la prima de riesgo.

Volver a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos representa un alivio para la Argentina, ya que ese nivel condiciona las posibilidades de regresar al mercado internacional de crédito con tasas más accesibles.

De todos modos, la recuperación del Riesgo País de este viernes todavía deberá consolidarse. Los inversores mantienen la atención sobre la acumulación de reservas, el cumplimiento de los compromisos de deuda y la capacidad del gobierno para sostener el equilibrio fiscal.