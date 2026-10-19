RIGI en Vaca Muerta: aprobaron un multimillonario megaproyecto petrolero

Nación oficializó la aprobación del ingreso al RIGI para el desarrollo petrolero en el área Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. El emprendimiento, encabezado por Pluspetrol y la empresa estatal neuquina GyP, contempla desembolsos por U$S 12.240 millones dirigidos principalmente al mercado externo para potenciar las exportaciones.
Los detalles del RIGI en la formación no convencional
A través de la Resolución 1808/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía otorgó la calificación de Proyecto Único para el esquema de inversiones presentado por la unión transitoria de empresas. El programa hidrocarburífero proyecta alcanzar una capacidad de tratamiento de 100.000 barriles diarios de petróleo no convencional en Neuquén.
Las inversiones privadas se destinarán a la perforación, terminación y puesta en producción de 620 pozos horizontales en el denominado Hub Norte de la Cuenca Neuquina. Asimismo, el plan técnico prevé la construcción de cuatro plantas de tratamiento de crudo, líneas de recolección, infraestructura eléctrica, instalaciones para reinyección de agua y caminos internos.
Un plan del RIGI enfocado en la exportación
El informe técnico presentado ante la Unidad de Coordinación confirmó que el 92% de la producción total obtenida en la zona se destinará a los mercados internacionales. Esta orientación hacia el exterior garantiza que las operaciones no generarán distorsiones operativas en el abastecimiento energético local.
Para evacuar los hidrocarburos producidos, el proyecto petrolero incluye el tendido de un oleoducto de 45 kilómetros hasta la terminal Auca Mahuida. En forma paralela, la infraestructura proyectada contempla un gasoducto de 20 kilómetros enfocado en la evacuación del gas asociado al crudo.
Etapas del RIGI e impacto económico en la región
El cronograma estipulado por las compañías operadoras dividió los desembolsos en dos etapas sucesivas. Cada una de estas fases superará de forma individual el piso mínimo normativo fijado en U$S 1.000 millones para acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
El área bajo explotación abarca 400 kilómetros cuadrados a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces. Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas consolida la atracción de capitales intensivos y el incremento de las reservas energéticas del país.
En pocas palabras
- Megaproyecto petrolero: Nación aprobó el ingreso de Pluspetrol y GyP al RIGI en Vaca Muerta.
- Inversión y Exportación: se desembolsarán U$S 12.240 millones, destinando el 92% a mercados externos.
- Producción y Empleo: el plan prevé 620 pozos, 100.000 barriles diarios y un oleoducto de 45 km.