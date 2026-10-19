RIGI en Vaca Muerta: aprobaron un multimillonario megaproyecto petrolero

Un plan del RIGI enfocado en la exportación

El informe técnico presentado ante la Unidad de Coordinación confirmó que el 92% de la producción total obtenida en la zona se destinará a los mercados internacionales. Esta orientación hacia el exterior garantiza que las operaciones no generarán distorsiones operativas en el abastecimiento energético local.

Para evacuar los hidrocarburos producidos, el proyecto petrolero incluye el tendido de un oleoducto de 45 kilómetros hasta la terminal Auca Mahuida. En forma paralela, la infraestructura proyectada contempla un gasoducto de 20 kilómetros enfocado en la evacuación del gas asociado al crudo.

La exportación de energía de Vaca Muerta está cambiando el balance de comercio exterior de Argentina. Imagen ilustrativa.

Etapas del RIGI e impacto económico en la región

El cronograma estipulado por las compañías operadoras dividió los desembolsos en dos etapas sucesivas. Cada una de estas fases superará de forma individual el piso mínimo normativo fijado en U$S 1.000 millones para acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El área bajo explotación abarca 400 kilómetros cuadrados a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces. Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas consolida la atracción de capitales intensivos y el incremento de las reservas energéticas del país.