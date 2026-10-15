Pese a la baja del dólar y a los dichos de Milei, el riesgo país subió hasta 622 puntos

Como para contrariar el discurso de Milei en EEUU, el riesgo país argentino volvió a subir

Para los financieros paralelos, el MEP cerró en $1.535,2 (0,09% menos) y el dólar Contado Con Liquidación (CCL) operó a $1.615,4. A su vez, el dólar tarjeta se situó en $2.004 incluido el recargo impositivo del 30%, a raíz de un leve descenso interdiario.

Mientas Milei decía que bajaba, el riesgo país volvió a subir

Al llegar a los 622 puntos básicos en una jornada complicada para las acciones argentinas, el riesgo país dio un salto del 1,8% respecto del miércoles.

El indicador del JP Morgan avanzó 12 unidades respecto a los 611 puntos alcanzados en la víspera. Eso equivale a una suba del 2,5% en lo que va de octubre, y ya acumula 9% en el transcurso del 2026 aún con altibajos.

Esto pasó mientras el presidente Javier Milei aseguraba ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos que "ratificará el rumbo de la gestión en las urnas". Al mismo tiempo, dijo que "el riesgo país sigue cayendo día a día" y remarcó que el año que viene estará debajo de los 100 puntos.

Sin mencionar los vaivenes de las últimas semanas, reconoció la tensión al sostener: "Lo que pasa es que la Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio".

Con un dólar mayorista quieto, las reservas del BCRA superaron U$S50.000 millones

En paralelo, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron en U$S50.040 millones, una suba del stock diario de U$S318 millones. La última vez que había sucedido esto fue a comienzos de agosto, cuando las mismas se ubicaron en los U$S50.059 millones.

A su vez, siguió con la compra de divisas dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC) y adquirió otros U$S182 millones para fortalecer la "bazuca" de dólares de la que habló el presidente Javier Milei hace unos días.

En total, son U$S915 millones comprados durante octubre, superando ampliamente a septiembre (U$S 474 millones) y agosto (U$S 768 millones).

Si se cuenta desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario, la entidad compró U$S15.483 millones del mercado mayorista. La compra o no de divisas seguirá atada a la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.