El Riesgo País escaló a 675 puntos y alcanzó su nivel máximo en lo que va del año

Fuerte caída de bonos soberanos y el escenario internacional adverso disparan el Riesgo País argentino.

Factores globales e incertidumbre impulsan el Riesgo País

El comportamiento del Riesgo País coincidió con un cierre negativo para las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En ese marco, el índice MSCI Merval sintió el impacto y cedió 3%, arrastrado por los papeles del sector bancario y energético.

Las plazas financieras emergentes atravesaron una jornada de aversión al riesgo por la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y el ajuste en las tasas internacionales. El escenario desalentó la compra de títulos públicos de renta fija, que perdieron terreno en operaciones concretadas en U$S y en pesos.

Analistas financieros remarcaron que este incremento complica el regreso de la Argentina a los mercados de crédito voluntarios. Al mismo tiempo, la presión sobre las reservas del Banco Central sigue concentrando la atención del sector privado.

Las consecuencias del alto Riesgo País para la economía

A nivel local, este nivel de Riesgo País encarece el acceso al crédito para el Estado y para las firmas privadas que buscan capitales en el exterior. Frente a tasas internacionales elevadas, los proyectos de inversión sufren demoras por la falta de financiamiento accesible.

Ante este panorama, la evolución de los títulos públicos se mantiene bajo el seguimiento de los agentes económicos y bancos de inversión. En el corto plazo, los mercados financieros seguirán atentos a las próximas medidas del esquema monetario y fiscal para evaluar la trayectoria del indicador.