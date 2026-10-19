El Riesgo País registró una fuerte suba en la jornada financiera y superó los 670 puntos básicos, marcando el nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador de JP Morgan reflejó el impacto del escenario internacional y la caída generalizada de los activos financieros locales.
El Riesgo País escaló a 675 puntos y alcanzó su nivel máximo en lo que va del año
La escalada del indicador Riesgo País, del JP Morgan, presiona a los mercados locales tras una fuerte caída de los bonos soberanos argentinos en Wall Street
El índice de Riesgo País elaborado por la entidad financiera trepó hasta las 675 unidades, acumulando un incremento significativo frente a las sesiones previas. Esta tendencia estuvo motivada por la constante baja en los bonos soberanos en dólares, los cuales sumaron retrocesos en la plaza local y en Wall Street.
La incertidumbre entre los inversores creció debido a factores externos que afectaron la liquidez global e hicieron subir el costo del financiamiento. Como consecuencia, el costo adicional que debe afrontar el gobierno nacional para emitir deuda mostró un claro deterioro respecto de los meses anteriores.
Factores globales e incertidumbre impulsan el Riesgo País
El comportamiento del Riesgo País coincidió con un cierre negativo para las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En ese marco, el índice MSCI Merval sintió el impacto y cedió 3%, arrastrado por los papeles del sector bancario y energético.
Las plazas financieras emergentes atravesaron una jornada de aversión al riesgo por la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y el ajuste en las tasas internacionales. El escenario desalentó la compra de títulos públicos de renta fija, que perdieron terreno en operaciones concretadas en U$S y en pesos.
Analistas financieros remarcaron que este incremento complica el regreso de la Argentina a los mercados de crédito voluntarios. Al mismo tiempo, la presión sobre las reservas del Banco Central sigue concentrando la atención del sector privado.
Las consecuencias del alto Riesgo País para la economía
A nivel local, este nivel de Riesgo País encarece el acceso al crédito para el Estado y para las firmas privadas que buscan capitales en el exterior. Frente a tasas internacionales elevadas, los proyectos de inversión sufren demoras por la falta de financiamiento accesible.
Ante este panorama, la evolución de los títulos públicos se mantiene bajo el seguimiento de los agentes económicos y bancos de inversión. En el corto plazo, los mercados financieros seguirán atentos a las próximas medidas del esquema monetario y fiscal para evaluar la trayectoria del indicador.
En pocas palabras
- Riesgo País: escaló a 675 puntos, su máximo nivel anual, presionando mercados locales.
- Causa principal: fuerte caída de bonos soberanos y escenario internacional adverso.
- Consecuencia: aumento del costo de financiamiento y complicaciones para el acceso a crédito.