El primer semestre cerró con caída de ventas tanto de autos 0km como usados

"La primera parte del año estuvo marcada por exceso de unidades, dudas en la demanda y fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación", señaló el titular de ACARA, Sebastián Beato.

El titular de ACARA, Sebastián Beato, reconoció que el sector se enfoca en "desarmar un importante acumulado de unidades sin vender"

De acuerdo al empresario "los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado".

Qué pasó con las ventas de junio en Mendoza

En junio la venta de autos 0km llegó a 1.993 unidades en Mendoza, 9,5% por encima de mayo. Eso representó la única variación positiva en lo que va del año, incluso arriba del dato nacional: según ACARA, en todo el país se vendieron y patentaron 52.730 autos, 7,2% más que el registro de mayo (42.920).

Pero de un año al otro la caída en la provincia fue notable: contra los 2.301 unidades 0km representa una merma de 13,4% en relación al mismo mes del año anterior. Una variación negativa que también superó al promedio a nivel nacional, de -12,8% (45.995 contra 52.730).

Con ese volumen, el sector completó un primer semestre más pobre, con 9,9% patentamientos menos que el año pasado en todo el país.

Para Beato, que ya había admitido un sobreestock de 100 mil unidades sin vender, "las cifras de junio ya muestran una recuperación". Pero para que confirmar una tendencia positiva para los próximos meses insistió en la necesidad de contar con financiación a largo plazo "a la baja, o a tasa cero, y también el sinceramiento de precios e impuestos".

Como pasa con los usados, Toyota, Fiat, Ford y Volkswagen lideran en ventas de vehículos 0km

La caída de autos usados

Pero para el negocio de los autos con rodaje junio no alcanzó para redondear un semestre favorable. Con 155.753 unidades el mes pasado, las ventas de autos usados terminaron mejor gracias a suba tanto intermensual (8,2%) como en relación al 2025 (8,6%).

Sin embargo, al cabo de los 6 primeros meses del 2026 ya se transfirieron 892.696 unidades, lo que representa 2,9% menos que en el mismo período de 2025: hace un año se habían registrado 919.778 vehículos usados.

El avance de junio respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 12.276 vehículos más que los 143.477 registrados hace un año. A su vez, las agencias aumentaron sus ventas 8,2% versus mayo, cuando habían llegado a 144.004 rodados.

"Es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento, impulsado por verdaderas oportunidades para que los clientes pueden aprovechar", completó Beato.

Marcas y modelos de autos usados más vendidos