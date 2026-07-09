El sobreendeudamiento no da tregua: cientos de mendocinos recurrieron a la Justicia en el primer trimestre

Con 214 quiebras en apenas 3 meses, el primer trimestre concentra por sí solo casi un tercio del total registrado en todo 2025, lo que anticipa que la Justicia mendocina podría cerrar el año con un nuevo récord de presentaciones.

Qué implica una quiebra personal

La quiebra personal es un procedimiento judicial que se activa cuando un particular ya no puede afrontar sus obligaciones económicas y sus bienes no alcanzan para cubrir las deudas.

En esos casos, la Justicia interviene para ordenar la situación patrimonial, establecer mecanismos de pago y definir cómo responder frente a los acreedores.

Aunque muchas personas asocian la quiebra con grandes empresas, hoy el fenómeno atraviesa a trabajadores, jubilados, comerciantes y familias que quedaron atrapadas entre cuotas, intereses y gastos básicos.

Los mendocinos recurren cada vez más a la Justicia para llegar a sanear sus finanzas. Imagen ilustrativa del Polo Judicial de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Un fenómeno que ya no es empresarial

El patrón se repite: como viene ocurriendo desde el año pasado, son las familias y los trabajadores -y no las empresas- quienes explican casi la totalidad del incremento. Mientras las quiebras de consumidores no dejan de crecer, las presentaciones de compañías mendocinas continúan en niveles bajos, muy lejos de traccionar la estadística general.

Los concursos preventivos, esa instancia previa en la que el deudor busca acordar con sus acreedores antes de terminar en bancarrota, también aportaron un número relevante: 63 casos en el trimestre, que se suman a los 197 registrados durante todo 2025.

Tarjetas, préstamos y una cadena difícil de cortar

Los especialistas consultados por este diario ya habían advertido que buena parte de los expedientes están directamente vinculados al uso de tarjetas de crédito, refinanciaciones y préstamos personales. El circuito suele repetirse: primero se paga el mínimo de la tarjeta, hasta para ir al supermercado, después se toman créditos para cubrir gastos cotidianos, y finalmente se ingresa en una espiral de endeudamiento cada vez más difícil de frenar. A diferencia de otros períodos de alta inflación, en el contexto actual de tasas elevadas las deudas ya no se licúan con el tiempo, sino que se agravan.

Así lo graficó la directora de Defensa del Consumidor de Mendoza, Mónica Nofal, quien desde su área observa el tema con preocupación y es un tema que se aborda en el Consejo Federal del Consumo, a nivel país.

“Estamos siguiendo muy de cerca esta problemática. Muchas veces hay que intentar llegar a acuerdos con los acreedores antes de caer en una quiebra, porque la bancarrota deja consecuencias durante años y dificulta el acceso al crédito”, explicó a Diario UNO en una reciente entrevista.

La abogada advirtió que ir a la quiebra no debe tomarse a la ligera: "Quedás imposibilitado de acceder a créditos por mucho tiempo, hay que llegar a un acuerdo, antes de ir a la Justicia".

Qué dice el Gobierno nacional

Mientras la estadística judicial mendocina refleja el impacto del sobreendeudamiento, a nivel nacional el problema también escaló: la morosidad bancaria de las familias llegó al 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004, y en las billeteras virtuales trepó hasta el 29,9%, según datos del Banco Central relevados por privados. El endeudamiento total de los hogares argentinos ya supera los $39 billones.

Llevar un control de cada gasto y consumir sólo lo indispensable es una de las recomendaciones de los especialistas en educación financiera.

Pese a ese panorama, el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, admitió en los últimos días que el Poder Ejecutivo no tiene previsto ningún anuncio puntual para atender el aumento de la morosidad de familias y empresas. Consultado sobre el tema, fue tajante: por el momento no hay ninguna medida en estudio. La respuesta llegó en medio de un contexto en el que el propio gobierno eliminó, a través de un decreto, el programa de créditos que la ANSES ofrecía a jubilados y pensionados, y en el que el oficialismo rechaza en el Congreso el uso de fondos previsionales para asistir a familias sobreendeudadas.

La bola de nieve de la tarjeta de crédito

Ricardo Sevilla (38) es uno de los tantos mendocinos endeudados. Si bien no inició un proceso de quiebra, aseguró que debe pasar muchas horas "arriba del auto" (es chofer de plataforma) y al ser monotributista no tiene la posibilidad de cobrar aguinaldo, un extra que muchas veces se usa para "sacar clavos".

"La realidad es que la tarjeta de crédito ya no se usa como antes. Uno la dejaba para vestir a los chicos o comprar un electrodoméstico. Hoy se usa para comprar comida. Estoy cubriendo los mínimos y estoy hasta acá", aseguró con la expresión de las manos en su cabeza.

Chofer de plataforma y con tres hijos varones de 9, 11 y 17 años, comentó que el crédito es un salvavidas.

"Antes podías llegar a recurrir a la tarjeta el 26, porque estirabas un poco el sueldo. Hoy la usás el 15", admitió.

La misma situación atraviesa Juana Carmenza (75). "A mí no me alcanza con la jubilación. Lo único que hago es pagar los servicios y aprovecho las cuotas sin interés para alguna compra. Cuando me quiero acordar tengo una deuda que no puedo manejar. Todos los meses recurro a mis hijos. A mi edad se hace muy cuesta arriba", dijo con cierta resignación ante la consulta de este medio.

Los proyectos que se debaten en el Congreso

En el Congreso se acumulan actualmente varias iniciativas de la oposición para atender la crisis de sobreendeudamiento:

RED (Régimen Esencial para el Desendeudamiento ) presentado por los diputados Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), que propone un mecanismo nacional para auditar, reestructurar y refinanciar las deudas de los hogares en situación crítica, con planes de pago de hasta 60 meses y una cuota mensual que no supere el 30% de los ingresos.

) presentado por los diputados Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), que propone un mecanismo nacional para auditar, y las de los hogares en situación crítica, con planes de pago de hasta 60 meses y una cuota mensual que no supere el 30% de los ingresos. Un proyecto de la diputada Marcela Pagano que apunta a exigirles a los otorgantes de crédito un test de capacidad de pago antes de habilitar nuevos préstamos.

Una iniciativa de Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) para suspender las ejecuciones de créditos hipotecarios UVA, con períodos de gracia y reestructuración de deuda.

Mientras las alternativas legislativas siguen sin prosperar y el propio gobierno reconoce que el tema no está, por ahora, entre sus prioridades, la recomendación de los especialistas apunta puertas adentro de cada hogar: llevar un control riguroso de cada gasto -aunque sea con una simple planilla de Excel para que no se escape ningún número-, distinguir lo esencial de lo prescindible y ordenar las prioridades de consumo. No es una solución al problema estructural, pero sí el primer paso para empezar a bajar la deuda y sanear las finanzas familiares antes de que la cuenta llegue a los juzgados de Mendoza.