Una empresa le dio permiso a 35 empleados a salir antes para ver Argentina-Egipto: durante el partido los echaron a todos

Los 35 telegramas de desvinculación llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

La planta de Noetinger, localidad ubicada en el departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de producirse los despidos. Los trabajadores recibieron mensajes en los que se les solicitaba que concurrieran a las oficinas de correo para retirar los telegramas correspondientes.

Según testimonios del personal que publicó el medio local La Voz, existía la convicción de que el PPC el mecanismo legal que habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado garantizaba la estabilidad de los puestos mientras se resolvía la situación ante la Cámara de Trabajo.

Desde la empresa no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota.

Eduardo Borri, presidente y accionista de la empresa, no respondió ninguna requisitoria periodística.

El deterioro de Metalfor no fue repentino, pero sí se agudizó en el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones.

De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubican en categorías de seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia (Situaciones 2 a 4). Además, la firma registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11 por ciento.

El Procedimiento Preventivo de Crisis fue dictado oficialmente por el Ministerio de Trabajo de Córdoba el 2 de julio. El mecanismo habilita a empresas que acrediten un estado económico adverso a aliviar sus costos laborales mediante la renegociación de convenios colectivos, la aplicación de suspensiones o, en última instancia, la desvinculación de personal. Las partes tienen plazo hasta el 15 de julio para alcanzar un acuerdo.

Fuente: infobae.com