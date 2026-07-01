ATE ocupó la sede de Energía Atómica ante los despidos de 170 empleados

El impacto en la Comisión de Energía Atómica

La reducción de personal generó profunda preocupación debido al perfil técnico de los afectados. Las bajas impactan en proyectos estratégicos de la Comisión de Energía Atómica, como el reactor Carem-25 y el RA-10, desarrollos clave para la producción de radioisótopos médicos y la generación de energía nucleoeléctrica.

Voceros sectoriales advirtieron que la pérdida de profesionales calificados representa un retroceso para el desarrollo tecnológico e industrial de la Argentina. Delegados de ATE manifestaron que estas medidas de ajuste comprometen la soberanía, al paralizar líneas de investigación que posicionaban al país como un referente regional en el área nuclear.

Ajuste en la Comisión de Energía Atómica

El recorte de vacantes en la entidad forma parte del plan de reestructuración general que el Poder Ejecutivo implementa en diferentes ministerios y organismos descentralizados. Fuentes oficiales justificaron la medida en la necesidad de auditar el Estado y optimizar el gasto público, argumentando que los contratos dados de baja no contaban con tareas debidamente asignadas.

Las autoridades de la Comisión de Energía Atómica mantuvieron guardias mínimas para garantizar la continuidad de las funciones críticas de la planta. Desde la conducción gremial adelantaron que, si no se establece una instancia de diálogo, las medidas se replicarán en los centros atómicos de Ezeiza y Bariloche.

La paralización de las tareas de investigación científica genera incertidumbre en el sector, ya que la comunidad internacional observa con atención el freno al desarrollo nuclear argentino. Los trabajadores aseguraron que mantendrán la permanencia de manera pacífica hasta obtener una respuesta concreta por parte de los funcionarios de la Secretaría de Energía.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que no se revisarán las cesantías, ratificando la política de austeridad fiscal en todas las dependencias del sector público. El sindicato, por su parte, busca el respaldo de legisladores nacionales para frenar el vaciamiento de un organismo que consideran vital para el crecimiento industrial.