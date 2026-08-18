El Gobierno avanza con la familia de Alan Villouta para apelar el sobreseimiento de Verdenelli

La apelación que vuelve a poner el caso en movimiento

Andrés Villouta, papá de Alan, fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Le explicó las modificaciones que quiere presentar en el Código Procesal Penal. Prensa de Gobierno

La reunión de este martes tendrá como objetivo avanzar en los aspectos técnicos de la apelación que pretende presentar el Gobierno. Para la familia de Alan Villouta, la decisión de avanzar por esta vía representa una nueva instancia en un reclamo que lleva casi una década y que volvió a tomar fuerza después del sobreseimiento de Verdenelli.

El punto central es qué ocurrió durante los años en los que la causa permaneció pendiente de resolución. Verdenelli había sido condenado por la muerte de Alan, pero la sentencia no quedó firme. Mientras los recursos seguían su recorrido judicial, el expediente permaneció durante un extenso período sin una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia.

Esa demora terminó desencadenando que el caso quedara impune. Cuando finalmente la Justicia debía resolver la situación procesal del condenado, el paso del tiempo había generado las condiciones para que la causa terminara en el sobreseimiento de Verdenelli. El caso dejó así expuesta una situación particularmente polémica: una condena que nunca llegó a quedar firme y un expediente que permaneció durante años a la espera de una decisión.

Cornejo quiere ponerles plazos claros a los jueces

El caso Villouta también aparece como uno de los ejemplos que explican la reforma judicial que prepara el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa, que presentará el diputado radical Franco Ambrosini, apunta a establecer plazos perentorios para que los magistrados resuelvan determinados recursos penales.

Actualmente existen plazos estrictos cuando hay una persona detenida. El problema aparece cuando el condenado está en libertad mientras espera que una sentencia quede firme. En esos casos, según el diagnóstico del Ejecutivo, la falta de un límite obligatorio permite que algunos expedientes permanezcan durante años sin resolución.

La propuesta busca cambiar esa situación y establecer plazos "fatales" o improrrogables para que la Suprema Corte resuelva recursos de casación en materia penal, aun cuando el condenado no esté preso. Si esos plazos se vencen, el incumplimiento tendría consecuencias para los magistrados.

Cambios al Código Procesal para evitar demoras

El Gobierno también quiere cambiar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de Tribunales para frenar las maniobras que estiran las causas judiciales. La idea es reducir las idas y vueltas con notificaciones y recursos que usan las partes para ganar tiempo, obligando a los jueces a definir dentro de plazos bien marcados.

Además, Cornejo pretende que un acusado no termine beneficiado con el sobreseimiento solo porque la propia Justicia se demoró o cometió un error administrativo al notificar.

Así, mientras este martes la familia de Alan Villouta volverá a sentarse con el Gobierno para avanzar en una apelación concreta, el Ejecutivo prepara una reforma que busca atacar el problema que el caso dejó al descubierto: qué ocurre cuando una sentencia existe, pero la Justicia demora tanto en resolver los recursos que el paso del tiempo termina teniendo consecuencias sobre el resultado de la causa.