Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron con el ajuste fiscal y las inversiones en el centro de la agenda

Frente al mandatario galo y ante referentes del empresariado internacional, el presidente expuso los resultados del programa de déficit cero, la desregulación de la economía y la desaceleración inflacionaria como la principal garantía para ofrecer certidumbre jurídica y previsibilidad a los inversores extranjeros.

El encuentro bilateral se dividió en una reunión privada a solas entre ambos jefes de Estado y, posteriormente, una mesa de trabajo ampliada con los equipos de gestión.

Respaldo federal y comitiva amplia

Uno de los datos políticos más destacados de la cumbre fue la amplia presencia federal . Junto a la comitiva nacional -integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger, entre otros-, participaron del viaje y del encuentro una docena de gobernadores provinciales. Entre ellos estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).

La presencia de los mandatarios provinciales buscó mostrar cohesión institucional e impulsar oportunidades de inversión en sectores clave como la minería, la energía y el agro, reforzando la narrativa oficial de un país dispuesto a abrir sus mercados bajo las nuevas reglas de juego impuestas por el plan económico.