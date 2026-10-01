El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un encuentro bilateral con el mandatario francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en París. La reunión formó parte de la gira oficial del jefe de Estado argentino por Francia, donde encabeza el evento Argentina Week, orientado a captar inversiones europeas.
Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron con el ajuste fiscal y las inversiones en el centro de la agenda
El presidente argentino fue recibido en París por su par francés en el marco del evento Argentina Week. Del encuentro participó Alfredo Cornejo
Milei llegó a la sede del gobierno francés acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido en la explanada con una fanfarria militar y un estrecho abrazo por parte de Macron.
El ajuste económico como carta de presentación
Durante las conversaciones, el ajuste fiscal e institucional implementado por la gestión liberal formó parte esencial de los temas tratados.
Frente al mandatario galo y ante referentes del empresariado internacional, el presidente expuso los resultados del programa de déficit cero, la desregulación de la economía y la desaceleración inflacionaria como la principal garantía para ofrecer certidumbre jurídica y previsibilidad a los inversores extranjeros.
El encuentro bilateral se dividió en una reunión privada a solas entre ambos jefes de Estado y, posteriormente, una mesa de trabajo ampliada con los equipos de gestión.
Respaldo federal y comitiva amplia
Uno de los datos políticos más destacados de la cumbre fue la amplia presencia federal . Junto a la comitiva nacional -integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger, entre otros-, participaron del viaje y del encuentro una docena de gobernadores provinciales. Entre ellos estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).
La presencia de los mandatarios provinciales buscó mostrar cohesión institucional e impulsar oportunidades de inversión en sectores clave como la minería, la energía y el agro, reforzando la narrativa oficial de un país dispuesto a abrir sus mercados bajo las nuevas reglas de juego impuestas por el plan económico.
En pocas palabras
- Reunión bilateral: Javier Milei se encontró con Emmanuel Macron en París para discutir el ajuste fiscal y las inversiones.
- Argentina Week: el evento busca atraer inversiones europeas y fue presentado por Milei ante empresarios.
- Comitiva federal: gobernadores provinciales acompañaron a Milei, buscando impulsar inversiones en sectores clave.