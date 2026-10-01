El Presidente Javier Milei afirmó en París que, de ser reelecto en 2027, el año 2028 marcará el mejor año económico de la historia para Argentina, durante su participación en la Argentina Week ante empresarios e inversores europeos.
Javier Milei prometió que 2028 será el mejor año económico de la historia si es reelecto
Durante su gira en la Argentina Week en París, el presidente Javier Milei aseguró que 2028 será el mejor año económico de la historia si es reelecto
En su exposición ante un auditorio de figuras empresariales y autoridades, el mandatario defendió las reformas económicas implementadas por su administración y aseguró que el país continuará trabajando para ser la nación con mayor libertad económica de Occidente. Reiteró que cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina debe apostar ahora, proyectando un futuro favorable.
Acompañado por su gabinete, incluyendo al ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el canciller Pablo Quirno, detalló que recibieron un país quebrado y que las medidas buscan fortalecer reservas. Reconoció los desafíos actuales, pero se mostró muy optimista sobre las chances de ganar las próximas elecciones y consolidar el rumbo.
El escenario económico y visión de futuro
El mandatario proyectó que, si su gobierno es reelecto, Argentina alcanzará el grado de inversión durante su segundo mandato. Vinculó esta proyección con la estabilidad lograda al atacar la raíz del problema del déficit fiscal que afectó a gestiones anteriores, subrayando que la baja de la inflación y la eliminación del cepo sientan bases sólidas.
Además, anticipó una revolución del interior del país, asegurando que las provincias serán irreconocibles en décadas gracias a la colaboración de los gobernadores, quienes ya comprendieron el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente por encima de las diferencias políticas.
La búsqueda de inversiones en el exterior
La participación en la Argentina Week de París se enmarca en una gira destinada a captar capitales extranjeros y presentar oportunidades en macroeconomía, energía y minería. Recordó que en la edición anterior se anunciaron inversiones por más de 16 mil millones de dólares y expresó su expectativa de que esta nueva edición resulte aún más fructífera.
Durante su agenda internacional, el presidente también se reunió con directivos de importantes empresas multinacionales y tenía prevista una reunión bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron, para afianzar lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.
Fuentes utilizadas
- Milei desde la Argentina Week en París: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"
- En París, Javier Milei volvió a hablar de la reelección y prometió que 2028 será "el mejor año económico de la historia"
- Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”
- Argentina Week. Milei: Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia
En pocas palabras
- Javier Milei: Prometió que 2028 será el mejor año económico si es reelecto.
- Gira en París: Presentó reformas ante empresarios e inversores, defendiendo el rumbo económico del país.
- Inversión y Futuro: Proyectó grado de inversión y estabilidad para Argentina, buscando capitales extranjeros.