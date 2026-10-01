Javier Milei prometió que 2028 será el mejor año económico de la historia si es reelecto

El escenario económico y visión de futuro

El mandatario proyectó que, si su gobierno es reelecto, Argentina alcanzará el grado de inversión durante su segundo mandato. Vinculó esta proyección con la estabilidad lograda al atacar la raíz del problema del déficit fiscal que afectó a gestiones anteriores, subrayando que la baja de la inflación y la eliminación del cepo sientan bases sólidas.

Además, anticipó una revolución del interior del país, asegurando que las provincias serán irreconocibles en décadas gracias a la colaboración de los gobernadores, quienes ya comprendieron el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente por encima de las diferencias políticas.

La búsqueda de inversiones en el exterior

La participación en la Argentina Week de París se enmarca en una gira destinada a captar capitales extranjeros y presentar oportunidades en macroeconomía, energía y minería. Recordó que en la edición anterior se anunciaron inversiones por más de 16 mil millones de dólares y expresó su expectativa de que esta nueva edición resulte aún más fructífera.

Durante su agenda internacional, el presidente también se reunió con directivos de importantes empresas multinacionales y tenía prevista una reunión bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron, para afianzar lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.