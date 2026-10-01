Esteban Allasino en el Coloquio IDEA: "En Luján pasamos la motosierra y echamos a los degenerados fiscales"

El jefe comunal de Luján debatió con otros intendentes sobre el rol de los jóvenes en la política y la gestión pública

La exposición del intendente lujanino se centró en "construir capacidades públicas". Y en esa línea destacó las bondades de su gestión, con ajuste de personal y menos impuestos, para lo cual usó una analogía automovilística.

"Imaginémoslo como si fuera una carrera de autos, es un equipo que tiene un vehículo, mecánicos, que el que cambia la cubierta no es el gomero del barrio sino un ingeniero, que generó todo un nivel de conocimiento y procesos y pone un piloto, que somos los políticos, capaz de darle garantía de llegar a destino", comparó.

Allasino, en modo Milei: "Mucha motosierra"

Y completó: "Sería difícil competir en la Fórmula 1 con un Renault 12. En muchos casos es la mirada que tenemos del Estado. El Estado no sirve, es torpe, bobo. El intendente es el peor. Pero no va por ahí".

"Pude trabajar en dos direcciones que manifiesta el presidente: pasamos la motosierra, con una reducción de la cantidad de personas con un puesto en el Estado municipal para hacerlo lo más chiquito y eficiente posible. Mucha motosierra", aseguró el jefe comunal de Luján ante empresarios de todo el país.

Pero los asistentes al Coloquio también lo escucharon, en "modo Milei", jactarse de otra acción relacionada al cobro de impuestos.

"Echamos a patadas a los "degenerados fiscales": no cobramos tasa vial ni de higiene y seguridad, no gravamos a la producción. Vos querés ir a trabajar y hacés bien las cosas al final del día eso genera derrame para la economía", sentenció, con lo que cosechó aplausos del auditorio.

Luján, arriba en el ránking nacional

Acto seguido, Allasino asoció esas definiciones a datos del INDEC, según las cuales su departamento ocupa el puesto 16 entre las ciudades de mayor crecimiento poblacional. A su criterio, eso demuestra que "se vota con los pies. La gente se muda a ciudades con mejores servicios y tasas más cortas".

Asimismo, destacó otro dato que posiciona a Luján más arriba en el ranking: está entre los 8 primeros distritos del país con más permisos de construcción otorgados, en m2.

"Significa que 4 de cada 10 pesos que se invierten en Mendoza van a mi ciudad. No es mérito mío, sino de los mendocinos que por años combatieron el desierto y supieron vivir en la escasez. Y logramos así hacer los mejores vinos del mundo en sólo 3% de la superficie de la provincia", detalló el cacique lujanino.

Y retomó el concepto de burocracia, al señalar "que es una palabra incómoda, la capacidad de ir progresando, de acumular kilómetros que al final hacen la diferencia. Si a largo plazo hacemos las cosas bien estaremos mejor; pedirle al corto plazo que resuelva el stock de problemas acumulados, el flujo de demandas y el futuro es una ingenuidad total".

Por último, le habló directo al empresariado. "Capacidad estatal es para ustedes que hacen negocios la fórmula de interés compuesto: el crecimiento será exponencial sabiendo que el Estado estará, y es mejor que sea bueno y eficiente que bobo, por más chiquito que sea".