El intendente de Luján, Esteban Allasino, pasó por el Coloquio IDEA, para muchos el principal foro que reúne al grueso de los empresarios del país. Allí defendió el rol del Estado, pero también se alineó con las políticas de Javier Milei y aprovechó el espacio para sacar chapa con los logros de la gestión en el departamento que conduce.
Esteban Allasino en el Coloquio IDEA: "En Luján pasamos la motosierra y echamos a los degenerados fiscales"
Allasino destacó que Luján está entre las ciudades con más m2 construidos. Y defendió el rol de un Estado más chico "para lograr un crecimiento exponencial"
"Argentina tiene experiencia en volver a empezar. Son 211 años de historia, con ciclos presidenciales cortos, de 4 años. Sólo un 2%, al que le pedimos todo, que sea magnífico. Y en la evidencia está que así no sucede", introdujo ante un auditorio de más de 200 hombres de negocios reunidos en el hotel Sheraton de Mar del Plata.
Allasino aprovechó su condición de ser el único dirigente mendocino en exponer en el Coloquio. Y aseguró que "la alternancia en el poder es súper necesaria. Sabemos que van a cambiar los colores políticos y lo que queda es la burocracia, la planta permanente, un staff público que debería estar al servicio de políticas públicas y no al poder de turno".
La exposición del intendente lujanino se centró en "construir capacidades públicas". Y en esa línea destacó las bondades de su gestión, con ajuste de personal y menos impuestos, para lo cual usó una analogía automovilística.
"Imaginémoslo como si fuera una carrera de autos, es un equipo que tiene un vehículo, mecánicos, que el que cambia la cubierta no es el gomero del barrio sino un ingeniero, que generó todo un nivel de conocimiento y procesos y pone un piloto, que somos los políticos, capaz de darle garantía de llegar a destino", comparó.
Allasino, en modo Milei: "Mucha motosierra"
Y completó: "Sería difícil competir en la Fórmula 1 con un Renault 12. En muchos casos es la mirada que tenemos del Estado. El Estado no sirve, es torpe, bobo. El intendente es el peor. Pero no va por ahí".
"Pude trabajar en dos direcciones que manifiesta el presidente: pasamos la motosierra, con una reducción de la cantidad de personas con un puesto en el Estado municipal para hacerlo lo más chiquito y eficiente posible. Mucha motosierra", aseguró el jefe comunal de Luján ante empresarios de todo el país.
Pero los asistentes al Coloquio también lo escucharon, en "modo Milei", jactarse de otra acción relacionada al cobro de impuestos.
"Echamos a patadas a los "degenerados fiscales": no cobramos tasa vial ni de higiene y seguridad, no gravamos a la producción. Vos querés ir a trabajar y hacés bien las cosas al final del día eso genera derrame para la economía", sentenció, con lo que cosechó aplausos del auditorio.
Luján, arriba en el ránking nacional
Acto seguido, Allasino asoció esas definiciones a datos del INDEC, según las cuales su departamento ocupa el puesto 16 entre las ciudades de mayor crecimiento poblacional. A su criterio, eso demuestra que "se vota con los pies. La gente se muda a ciudades con mejores servicios y tasas más cortas".
Asimismo, destacó otro dato que posiciona a Luján más arriba en el ranking: está entre los 8 primeros distritos del país con más permisos de construcción otorgados, en m2.
"Significa que 4 de cada 10 pesos que se invierten en Mendoza van a mi ciudad. No es mérito mío, sino de los mendocinos que por años combatieron el desierto y supieron vivir en la escasez. Y logramos así hacer los mejores vinos del mundo en sólo 3% de la superficie de la provincia", detalló el cacique lujanino.
Y retomó el concepto de burocracia, al señalar "que es una palabra incómoda, la capacidad de ir progresando, de acumular kilómetros que al final hacen la diferencia. Si a largo plazo hacemos las cosas bien estaremos mejor; pedirle al corto plazo que resuelva el stock de problemas acumulados, el flujo de demandas y el futuro es una ingenuidad total".
Por último, le habló directo al empresariado. "Capacidad estatal es para ustedes que hacen negocios la fórmula de interés compuesto: el crecimiento será exponencial sabiendo que el Estado estará, y es mejor que sea bueno y eficiente que bobo, por más chiquito que sea".
En pocas palabras
- Esteban Allasino: el intendente de Luján alineó su gestión con políticas de Javier Milei en el Coloquio IDEA.
- Gestión en Luján: destacó la reducción del Estado municipal y la eliminación de impuestos como claves del crecimiento del departamento.
- Resultados: Luján se posiciona entre las ciudades con más m2 construidos y crecimiento poblacional en Argentina.