Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, participará del panel “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política”, junto a Leonel Chiarella, Gastón Granados, Juan Manuel López y Nicolás Pakgojz. El encuentro se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata.
Esteban Allasino será el único dirigente mendocino en exponer en el Coloquio IDEA 2026
El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, expondrá sobre el futuro de la política en el Coloquio IDEA 2026
El evento reunirá a referentes del sector público y privado para debatir cómo sostener el crecimiento de la Argentina.
Qué es Coloquio IDEA 2026
IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) es una organización que reúne a empresas de distintos sectores para contribuir al desarrollo del país.
Su Coloquio anual convoca a empresarios, dirigentes políticos, economistas y especialistas para intercambiar propuestas sobre inversión, empleo, competitividad y crecimiento.
Es un espacio de diálogo entre el sector público y privado que permite compartir experiencias y construir acuerdos para el futuro de la Argentina.
La presencia de Esteban Allasino en Coloquio IDEA 2026
La presencia de Allasino en el coloquio este jueves 1 de octubre, pone a Luján de Cuyo en una conversación nacional sobre desarrollo. El departamento es, según los indicadores municipales, la octava ciudad del país donde más se construye y la de mayor crecimiento poblacional del oeste argentino. Ese avance plantea un desafío concreto: acompañar la expansión con infraestructura, servicios y planificación.
Su participación en IDEA permitirá llevar la mirada de un gobierno local a una mesa donde se discutirán las condiciones para invertir, producir y crecer durante los próximos años.
También será una oportunidad para mostrar el potencial de Luján de Cuyo ante empresarios y dirigentes de todo el país, fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo que se traduzcan en empleo y una mejor calidad de vida para sus vecinos.
Programa completo Coloquio de IDEA.
En pocas palabras
- Esteban Allasino: el intendente de Luján de Cuyo participará del panel “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política” en el Coloquio IDEA 2026.
- Luján de Cuyo: el municipio se destaca por su crecimiento, atracción de inversiones y gestión eficiente, siendo la octava ciudad con más construcción en Argentina.
- Diálogo Público-Privado: el evento en Mar del Plata busca debatir el crecimiento de Argentina con referentes del sector público y privado.