Esteban Allasino será el único dirigente mendocino en exponer en el Coloquio IDEA 2026

Su Coloquio anual convoca a empresarios, dirigentes políticos, economistas y especialistas para intercambiar propuestas sobre inversión, empleo, competitividad y crecimiento.

Es un espacio de diálogo entre el sector público y privado que permite compartir experiencias y construir acuerdos para el futuro de la Argentina.

Una oportunidad para mostrar el potencial de Luján de Cuyo ante empresarios y dirigentes de todo el país.

La presencia de Esteban Allasino en Coloquio IDEA 2026

La presencia de Allasino en el coloquio este jueves 1 de octubre, pone a Luján de Cuyo en una conversación nacional sobre desarrollo. El departamento es, según los indicadores municipales, la octava ciudad del país donde más se construye y la de mayor crecimiento poblacional del oeste argentino. Ese avance plantea un desafío concreto: acompañar la expansión con infraestructura, servicios y planificación.

Su participación en IDEA permitirá llevar la mirada de un gobierno local a una mesa donde se discutirán las condiciones para invertir, producir y crecer durante los próximos años.

También será una oportunidad para mostrar el potencial de Luján de Cuyo ante empresarios y dirigentes de todo el país, fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo que se traduzcan en empleo y una mejor calidad de vida para sus vecinos.

Programa completo Coloquio de IDEA.