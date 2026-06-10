Los patentamientos de autos 0Km cayeron 25% en Mendoza pero los de motos crecieron lo mismo

Con las estadísticas a mano, el titular de Acara, Sebastián Beato, afirmó que "el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual y la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar operaciones".

Panorama para los autos 0km en el país

"Hoy Mendoza tiene la patente más baja de la Argentina, menor presión fiscal y mejores condiciones para invertir. Son resultados de una política sostenida de equilibrio fiscal, reducción de impuestos y fortalecimiento de actividad privada", señaló por su parte el gobernador Alfredo Cornejo, quien participó de la apertura del evento.

alfredo cornejo presidente acara beato Alfredo Cornejo junto al titular de Acara, Sebastián Beato, en Mendoza. Foto: redes sociales

Una menor alícuota (1,83% del valor) por cada transferencia o registro de un 0km colocó a Mendoza entre las 3 provincias del país donde los patentamientos son más accesibles. Al mismo tiempo, pese a la caída no figura entre las 11 donde fue más fuerte, como La Rioja (60%), Santa Cruz (47,4%), Misiones (45,9%) o Chaco y Chubut (37%), entre otras.

La desaceleración se replicó con porcentajes similares a nivel país. Fueron 41.921 vehículos patentados en mayo, que reflejan una caída interanual del 25,6% y 12,2% respecto de abril en el promedio nacional.

En mayo del 2025 se habían patentado 56.319 unidades, contra 47.730 del mes anterior. Y desde enero las salidas de 0km suman 247.187, el 9,7% menos que igual período de 2025 (273.819).

Con ese contexto, desde Acara reconocen que el mapa de marcas cambió. Según Beato con la llegada de nuevas marcas y modelos, sobre todo de China "cambió la composición del mercado". Y que esa nueva oferta más amplia y diversa "despierta la atención del público".

motos.jpg Los patentamientos de motos aumentaron respecto al año pasado, pero también registraron una caída versus abril. Foto: archivo

Los patentamientos de motos, a contramano

La situación de las motos muestra un panorama diametralmente opuesto, por precios y mayor accesibilidad en cuanto a la forma de pago a diferencia de los automóviles.

Es que las 66.851 patentadas en mayo en todo el país representaron casi el mismo porcentaje de variación interanual que los autos, pero de crecimiento. Durante el mismo mes un año atrás se habían liberado casi 13.500 unidades menos, lo que implica que el mercado se expandió 25,4%.

No obstante, no todos los números son favorables para los motovehículos. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una baja del 17,8%: en abril fueron registradas 81.373 unidades. Aún así, en los 5 meses acumulados el segmento cuenta 369.468 unidades, equivalente a un 43,2% más que enero-mayo de 2025 (258.057 vehículos).

En el escalafón de marcas más vendidas hubo algunos cambios. Si bien Honda lidera el mercado con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8.108, Keller (8.046) desplazó del tercer lugar a Motomel (7.747), en un duelo que promete más capítulos. Corven se mantiene en 5to lugar, con 6.276, desde que en marzo dejó afuera del Top 5 a Zanella.