Sebastián Beato, de ACARA: "Con un sobreestock de 100.000 autos 0km, hay un mercado de oferta"

El evento se da en un momento de caída de ventas. Ud habló de una "demanda selectiva" ¿a qué se refiere?

Para mí no es crisis, sino una desaceleración donde hay muchas oportunidades y el mercado está confuso. ¿Por qué digo confuso? Hay un abanico de muchos más modelos, muchas más marcas y mucha tecnología; hoy un cliente duda entre un híbrido, híbrido enchufable, eléctrico o combustión o diésel. Ese abanico se abrió.

¿Cuánto creció la oferta de modelos?

Pasamos de tener 360 modelos a 408, pasamos de tener pocas marcas chinas a tener 32 hoy, con 6 más que llegan antes de fin de año. Entonces, hoy te encontrás un mercado que está mirando mucho. Y con falta de decisión, está esperando que bajen las tasas, está esperando una nueva financiación. Entonces, creo que estamos en un mes bisagra.

Para mí mayo fue un mes bisagra, por eso las bajas. Y ya estamos viendo una recuperación del mercado en junio.

alfredo cornejo presidente acara beato Beato durante la Convención de ACARA junto al gobernador Cornejo, quien destacó cuánto se abarató el patentamiento en Mendoza

¿Cuáles son las señales que da el mercado para pensar en una recuperación?

Junio, igual que noviembre, son meses más altos, descontando diciembre y enero, porque se buscan los modelos nuevos y se traslada a más patentamientos. En el segundo semestre el mercado empieza a decidirse, ya están definidos los grupos económicos importadores y de ahora hasta noviembre las terminales ya trajeron los autos que tienen que presentar. Y empieza a aparecer financiación atractiva para híbridos y eléctricos, y para el sobreestock de autos entre las terminales y los bancos. Todos, también los concesionarios por supuesto, queremos achicar ese sobreestock, que es el problema.

Excedente de autos y un "mercado de oferta"

La gran cuestión que desvela al sector: cómo desarmar ese acumulado de unidades hasta ahora sin destino en el mercado. Y con una oferta creciente de modelos y marcas, de la mano del "efecto China".

¿De cuánto es el sobreestock? ¿Qué cantidad de autos están sin venderse?

Hoy tenemos 140.000 autos repartidos entre terminales y red de concesionarios. Con un patentamiento de 40.000 autos, hablando en números redondos, estamos hablando de prácticamente 3 meses de stock y la verdad que es mucho.

Generalmente, mercado normal tiene un mes, un mes y medio como mucho. Por eso estamos en un mercado de oferta: la rentabilidad es baja y con los costos que tenemos de estructura, con suba de alquileres y salarios, de servicios, el sector está complicado. Pero bueno, es la que tenemos que pasar y acomodar nuestras estructuras para poder salir.

Y frente a ese escenario ¿es esperable que bajen los precios, o al menos mejore la financiación?

Es una sumatoria de cosas. Yo creo que la la financiación es muy importante. Con la financiación crecen las ventas, con la baja de precio crecen las ventas. La baja de precio también: es sinceramiento de la terminal, del concesionario y baja de impuestos, financiación a largo plazo o tasa 0 o tasas bajas es otra, eso hace aumentar la venta.

Mientras eso pasa ¿se desacelera también la producción?

Las terminales quizás ponen un poquito el freno para no seguir fabricando tanto. Además, la importación está llegando al tope de 50.000 autos de arancel 0 de autos eléctricos chinos. Al no entrar tantos autos es donde empieza a bajar el stock.

Autos eléctricos BYD Dolphin Mini 1 Las marcas chinas ya son un fenómeno dentro del alicaído negocio de los autos 0km: según ACARA representan un 22% de las patentes

El "efecto China" en el segmento de los 0Km

¿Cómo juega en esto el "efecto China"?

Prácticamente el mercado chino está en un 14%, sin contar el plan de ahorro. Si descontamos de las marcas tradicionales, descontamos el plan de ahorro, prácticamente el el mercado chino está en un 22%.

Algunas marcas que llegaron hace poco ya se metieron en el Top 10 de ventas, pero al parecer no alcanza...

Vos pensá que BYD hoy está por ahora solo en 4 provincias, CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y la verdad que tiene un patentamiento que asombra: 1400 autos en mayo. Un número bastante interesante.

¿Se ve una mayor proyección a corto plazo?

Va a ir creciendo conforme vaya creciendo la infraestructura. Hoy, quieras o no, el auto híbrido eléctrico enchufable, si no tiene donde cargar, por el momento será un auto urbano. No está en condiciones de salir a ruta, pero, bueno, eso va a ir cambiando con las inversiones privadas y públicas

Impuestos y financiación: ¿resurgen los planes de ahorro?

En la Convención de ACARA realizada en Mendoza en 2024, el gobernador Cornejo cosechó aplausos de concesionarios al anunciar la quita del impuesto a los Sellos que históricamente ha encarecido los patentamientos.

Para esta edición, Cornejo destacó que la provincia es una de las que donde patentar un 0km es más barato. Sin embargo, para el sector el presión tributaria sigue entre las principales preocupaciones.

Desde ACARA insisten en que más del 50% del costo de un auto 0km son impuestos ¿hay gestiones para intentar aliviar ese peso?

El gobernador está cumpliendo su promesa de reducir gradualmente el impuesto al sello y recientemente se anunció una baja en el impuesto a la patente en Mendoza, lo que facilita la compra y el mantenimiento de autos. Además, hay créditos con tasas subsidiadas 7 puntos para adquirir autos, motos y otros productos.

Se están llevando adelante gestiones para reducir otros impuestos como el IVA, Ganancias y el impuesto al Cheque, como a la comisión por depósito en efectivo, con el objetivo de bajar los precios, lo que a su vez generaría más ingresos fiscales. Hay un diálogo abierto con los gobiernos nacional y provinciales y se trabaja en una agenda amplia.

¿Qué tanto puede mejorar la financiación para captar más compradores?

Hoy podemos escuchar, por ejemplo, planes en 24 cuotas a tasa 0, con un descuento impresionante en algunos modelos. La idea es explicarles y poner sobre la mesa el abanico de herramientas financieras que hay: hoy se puede hablar del plan de ahorro. Al auto no aumentar, la cuota no aumenta. Y si aumenta, puede ser un 2% que es la inflación y no incide en el ingreso salarial.

Después está la alternativa de la tasa UVA que con una inflación controlada tampoco varía mucho. Hay que agregar que algunos bancos, según ingresos, ofrecen un crédito personal y no prendario, a tasa fija. Entonces, vos ya sabés que vas a tener esa tasa fija del 27, 28% hasta que canceles tu auto en pesos. Opciones para más gente de distintos niveles.