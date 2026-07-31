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Mercado cambiario

Julio se despide con una caída generalizada de las cotizaciones del dólar

El dólar en Banco Nación bajó $5 hasta $1.510. El dólar blue llegó a $1.565. Qué pasó con el mayorista y los financieros tras la caída el penúltimo día de julio

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar oficial lideró la caída de todas las cotizaciones registrada este jueves 30 de julio

El dólar oficial lideró la caída de todas las cotizaciones registrada este jueves 30 de julio

El mercado cambiario operó este jueves 30 de julio con una marcada tendencia a la baja en todas las cotizaciones del dólar. La presión vendedora redujo la brecha con una caída de $5 tanto para la divisa oficial como el dólar blue, y que dejó al mayorista debajo de los $1.490.

Así, el dólar en Banco Nación cerró a $1510, mismo valor que la semana anterior y que a principios de julio. Incluso con una paridad llamativa en la mayoría de los bancos, salvo en los provinciales donde llegó a $1.515 y $1.520.

Eso hizo retroceder lógicamente al dólar tarjeta. La cotización de referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas de streaming cerró en $1.963 para la venta, con el recargo impositivo del 30%.

El Ministerio de Economía logró colocar deuda en moneda extranjera, lo que también hizo bajar el valor del dólar

El Ministerio de Economía logró colocar deuda en moneda extranjera, lo que también hizo bajar el valor del dólar

Por su parte, el dólar blue se contagió de la corriente bajista y se replegó hasta los $1.565 para la venta. Aún con esta baja, sostiene un incremento de $50 en julio (3,3%)

El comportamiento local se alineó con el debilitamiento global de la divisa norteamericana. A esto se sumó la licitación en la que el Ministerio de Economía logró un rollover del 144,5%: así colocó $12,21 billones, acompañados por otros u$s309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.

La caída del dólar mayorista y los financieros

En el segmento mayorista, el dólar oficial retrocedió por segunda jornada consecutiva a $1.488 para la venta, alcanzando su valor más bajo en más de una semana. Así, la cotización se ubicó a un 23,9% del techo de la banda cambiaria ($1.843,63), con un mercado de contado que negoció más de U$S539,5 millones a lo largo de la rueda.

Por su parte, los tipos de cambio implícitos se sumaron a la racha negativa. El dólar MEP registró una caída de 0,5% para quedar en $1.508,26 al cierre. En tanto, el Contado con liquidación (CCL) tuvo el mayor retroceso (-1,40%) antes de cerrar en $1.565,23.

Con todo, el tipo de cambio promedio del sistema financiero relevado por el BCRA se ubicó en $1.512,02. Y la brecha entre informal y mayorista quedó cerca del 5,2%, el registro más elevado para esa distancia desde fines de diciembre de 2025; en contraste, las brechas del mayorista con el MEP y el CCL finalizaron ajustadas en 1,4% y 4,9%.

Finalmente, los contratos de futuros acompañaron el sesgo descendente con bajas de hasta el 0,6% para los tramos de 2026. Con u$s1.680 millones transados, las proyecciones ubican al dólar mayorista en $1.488 a fines de julio. Para el cierre de diciembre, los operadores proyectan que la divisa cotice cerca de los $1.631.

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