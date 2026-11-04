Frente a la caída de patentamientos, Banco Nación lanza nuevos créditos para compra de autos 0km

Pese a la caída, las ventas de autos 0km dependen del financiamiento de los concesionarios, entre prendas y planes de ahorro

En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembre según la estadística de Acara (Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina). Con ese resultado, entre enero y octubre se acumularon 481.852 unidades, una baja interanual del 12,8% ( 552.758 vehículos en 2025).

Financiamiento vs caída de ventas de 0km y un sobreestock de 100.000 autos

Todo indica que la nueva línea de préstamos serán a 60 meses con tasa de interés del 25%, aunque parte de ella sería absorbida por el Ministerio de Economía. Restan ultimar detalles respecto a los montos finales, pero sería exclusiva para la compra de unidades de producción nacional.

Pero para Acara, 7 de cada 10 patentamientos el mes pasado fueron de autos importados, y sólo 32% fueron fabricados en el país. Mendoza no es la excepción: tras caer 9% en septiembre, las ventas de 0km no repuntan pese al boom de modelos de origen chino.

"Con 100.000 unidades de sobreestock, hay un mercado de oferta", admitió en charla con Diario UNO el presidente de la cámara que agrupa a concesionarios, Sebastián Beato, antes de conocerse la novedad. Sin embargo, a criterio del empresario, haber superado las 45.000 unidades por quinto mes consecutivo "es una estabilidad importante".

Por eso, la financiación es clave. A septiembre se registraron 26.266 prendas sobre vehículos nuevos, 17% más que en agosto y un 1,3% por arriba del año pasado, lo que fue el primer repunte del año: 42,6% fueron propias de las agencias, seguidas por planes de ahorro, con el 41,2%, y los bancos (13,9%).

Patentamientos en Mendoza: una caída mayor

Frente a los guarismos a nivel país, al negocio de los autos 0km en Mendoza le fue peor el mes pasado. Y no logra repuntar en lo que va del 2026.

En octubre, salieron a las calles mendocinas 1.978 vehículos nuevos. Eso significó una caída de patentamientos del 14,9% versus 2025, y de 10% en relación a septiembre. Así, en el acumulado de los primeros 10 meses el sector apenas superó las 21.000 unidades vendidas.

De enero a octubre del año pasado en la provincia se habían patentado 22.845 autos de distintas características, lo que implica que en un año las ventas de 0km mermaron 7,9%. Y en el transcurso del 2026 no mostraron señales de recuperación.

Los créditos que ofrece hoy el Banco Nación

Con ese panorama, la nueva propuesta de financiamiento viene a sustituir a +Autos con BNA, que aunque ofrece otras condiciones prevé un plazo de pago mayor. Y una opción en UVA en la que todavía no confía del todo el mercado.

Por ahora, con esa operatoria, el Nación financia hasta $100 millones, por hasta el 100% del precio del vehículo. Incluye autos, pickups y utilitarios, nacionales o importados, tanto 0km como usados de hasta 10 años, a devolver en hasta 72 meses, con una TNA (Tasa Nominal Anual) fija.

Cualquiera sea el modelo, el préstamo se gestiona directamente en el concesionario. Pero el interés difiere: mientras quienes cobran haberes en el banco acceden al 36%, quienes no son clientes deben afrontar una tasa del 46%.

También existe una alternativa en UVA + 19%, a devolver en hasta 60 meses. Esto es, al ajuste por inflación se agrega una tasa nominal anual baja para clientes, y del 25% para el resto, aunque hay otras ventajas pese a que no incluye gastos de patentamiento: son a sola firma, sin prenda sobre el vehículo.