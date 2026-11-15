Nvidia: los bancos ajustaron proyecciones y objetivos tras la salida de su CEO

Bancos modifican proyecciones y analizan el futuro de JP Morgan

JP Morgan Securities recortó su precio objetivo para Nvidia de u$s 320 a u$s 215, una baja del 32,8%. Los analistas Harlan Sur, Apoorva Kumar y Akanksh Chauhan excluyeron del modelo de ingresos para el año fiscal 2028 los envíos de la categoría «China + Otros», que representó cerca del 8% de los ingresos semestrales. Con esta consideración, la estimación de ganancia ajustada por acción para el año fiscal 2028 bajó de u$s 15,87 a u$s 14,45. El banco mantuvo su recomendación de sobreponderar, confiando en el plan de chips y software de la compañía.

El directorio de Nvidia busca un sucesor permanente para Jensen Huang.

Por su parte, Goldman Sachs también ajustó su objetivo de u$s 300 a u$s 220, un 26,7% menos. El equipo liderado por James Schneider mantuvo su recomendación de compra, pero redujo el múltiplo aplicado a su ganancia normalizada. La estimación de ganancia por acción para el año calendario 2027 se fijó en u$s 16,70. Goldman Sachs proyecta ventas de u$s 110.081 millones para el trimestre, de los cuales u$s 102.551 millones provendrían de centros de datos.

Los analistas de Citi Research, Atif Malik y Papa Sylla, bajaron el objetivo de Nvidia de u$s 315 a u$s 285, manteniendo la recomendación de compra. Estiman ingresos de unos u$s 109.000 millones para el trimestre de octubre y u$s 125.000 millones para el de enero. Prevé un margen bruto del 71,5% para este último, influenciado por el costo de las memorias de alto ancho de banda (HBM) y los gastos iniciales de producción de Rubin. La guía de margen será crucial para medir la traslación de ventas a ganancias.

Morgan Stanley retiró a Nvidia de su lista de acciones favoritas, aunque mantuvo la recomendación de sobreponderar y el objetivo de u$s 300. El banco considera que la escasez de recursos para centros de datos podría favorecer la cuota de mercado de Nvidia. Su escenario bajista contempla una desaceleración más marcada de los ingresos de centros de datos, con riesgos como mayor competencia y controles de exportación más estrictos.

El informe de Bank of America Securities, liderado por Vivek Arya, mantuvo la recomendación de compra y el objetivo de u$s 350. El banco planteó escenarios de contención, incertidumbre y escalada. Se destaca el riesgo para la cadena de proveedores: si Nvidia modera sus inversiones y el capital alternativo tarda en llegar, podrían postergarse proyectos que generan pedidos para la compañía. La reacción del mercado ante los resultados trimestrales dependerá de las precisiones de Colette Kress sobre los próximos trimestres y la capacidad de juzgar si los pedidos de 2028 se convertirán en ventas en los plazos esperados.