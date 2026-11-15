ARCA concede una reducción del 50% en multas antes del 18 de diciembre

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) reglamentó mediante la Resolución General 5927/2026 la reducción del 50% en multas por incumplimientos de deberes formales, establecida por la Ley 27.826 ("Inocencia Fiscal II"). Este beneficio permitirá a un amplio grupo de contribuyentes regularizar su situación fiscal y acceder a una significativa rebaja en las sanciones.
El esquema está diseñado para aquellos que cometieron infracciones formales antes del 9 de octubre de 2026 y cuyo vencimiento de obligación data desde el 2 de enero de ese mismo año. La condición principal para acceder es cumplir con el deber formal omitido antes del 18 de diciembre de 2026, inclusive, ya sea mediante la presentación de declaraciones juradas, regímenes de información u otras obligaciones similares.
Quienes se acojan a este beneficio deberán renunciar a acciones y derechos sobre la parte de la multa que no se reduce y, en caso de que la sanción estuviera en discusión, allanarse incondicionalmente. La normativa aclara que las multas ya pagadas o incluidas en planes de facilidades de pago previos no son elegibles para esta reducción.
Quiénes pueden acceder al beneficio de ARCA
El beneficio está dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) que cuenten con Certificado MiPyME, y entidades sin fines de lucro debidamente inscriptas ante ARCA. Quedan excluidos de esta reducción los Grandes contribuyentes y aquellos que ya pagaron la multa o la incluyeron en un plan de pagos.
Qué multas entran en la reducción
La reducción aplica a las multas por incumplimiento de deberes formales detalladas en los artículos 38, 39 y sus agregados de la Ley 11.683. Esto incluye la no presentación de declaraciones juradas, balances en formato PDF, regímenes de información, y otras obligaciones similares, siempre que el vencimiento de la obligación sea posterior al 2 de enero de 2026 y la infracción se haya cometido antes del 9 de octubre de 2026.
Si la multa no está en discusión, el contribuyente debe simplemente cumplir con el deber formal omitido antes del 18 de diciembre de 2026 para que la reducción del 50% se aplique de forma automática. En caso de que la multa esté en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además de cumplir con el deber omitido, será necesario realizar una presentación específica a través del servicio web "Presentaciones Digitales" antes de la misma fecha. Esta presentación implica el allanamiento incondicional por la mitad de la multa subsistente y la renuncia a acciones y derechos.
En pocas palabras
- Beneficio fiscal: La ARCA oficializó una reducción del 50% en multas por incumplimientos de deberes formales.
- Condición clave: Para acceder, los contribuyentes deben regularizar sus obligaciones pendientes antes del próximo 18 de diciembre.
- Sectores alcanzados: La medida beneficia a personas humanas, sucesiones indivisas, pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.