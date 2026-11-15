ARCA concede una reducción del 50% en multas antes del 18 de diciembre

Quiénes pueden acceder al beneficio de ARCA

El beneficio está dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) que cuenten con Certificado MiPyME, y entidades sin fines de lucro debidamente inscriptas ante ARCA. Quedan excluidos de esta reducción los Grandes contribuyentes y aquellos que ya pagaron la multa o la incluyeron en un plan de pagos.

Qué multas entran en la reducción

La reducción aplica a las multas por incumplimiento de deberes formales detalladas en los artículos 38, 39 y sus agregados de la Ley 11.683. Esto incluye la no presentación de declaraciones juradas, balances en formato PDF, regímenes de información, y otras obligaciones similares, siempre que el vencimiento de la obligación sea posterior al 2 de enero de 2026 y la infracción se haya cometido antes del 9 de octubre de 2026.

Si la multa no está en discusión, el contribuyente debe simplemente cumplir con el deber formal omitido antes del 18 de diciembre de 2026 para que la reducción del 50% se aplique de forma automática. En caso de que la multa esté en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además de cumplir con el deber omitido, será necesario realizar una presentación específica a través del servicio web "Presentaciones Digitales" antes de la misma fecha. Esta presentación implica el allanamiento incondicional por la mitad de la multa subsistente y la renuncia a acciones y derechos.