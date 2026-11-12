En la primera rueda completa tras los feriados y afectada por la volatilidad de Wall Street, el mercado financiero argentino arrojó resultados mixtos: la suba de los bonos soberanos logró comprimir el riesgo país, que cerró cera de los 810 puntos, en contraste con las acciones locales y los ADRs que sufrieron caídas generalizadas.
El riesgo país bajó a 813 puntos impulsado por los bonos, pero las acciones operaron en rojo
El índice de JP Morgan cedió el 4,6% en Argentina gracias a la recuperación de los títulos de deuda soberana. El dólar mayorista subió
La vuelta a una operatoria financiera más normalizada en el país encontró a los activos argentinos bajo presión. La Bolsa porteña retrocedió 0,9%, mientras que los papeles de empresas locales que cotizan en Nueva York registraron pérdidas de hasta 4,5%.
Por el contrario, los bonos revirtieron las bajas iniciales y registraron subas, por lo que el riesgo país cedió y se acerca a los 810 puntos básicos (813 puntos netos, ver más abajo).
El escenario se dio en la primera rueda con mayor disponibilidad de referencias internacionales después de varios días de actividad condicionada por distintos feriados. A esta situación se suma la volatilidad de Wall Street, donde las acciones tecnológicas enfrentan nuevas presiones, mientras el dólar se mantiene estable, pero persisten las señales de presión cambiaria (ver abajo).
Qué pasa con los bonos argentinos y el riesgo país
Los bonos anotaron este jueves mayoría de subas. Entre los Globales, el Global 2029 avanza 0,22%, mientras que el Global 2030 gana 0,13%. Por su parte, el Global 2035 sube 0,69% y el Global 2038 lo hace 0,38%, en los tramos medios. En contraste, el Bonar 2027 cae 0,07%, según información publicada por IProfesional.
En ese contexto, el riesgo país cayó 4,6% hasta los 813 puntos básicos y se aleja del techo de los 930 puntos que tocó la semana pasada.
El indicador, elaborado por la calificadora internacional JP Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense.
Por suparte, las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 4,5%, encabezadas por los papeles de Edenor. Apenas tres empresas se ubicaron en verde: Pampa Energía, YPF y Central Puerto, que encabezó las subas con 0,3%.
Precios del dólar
El dólar mayorista subió $1,50 y cerró a $1.545,50. En el mercado de futuros (con un volumen operado de U$S 674 millones), los contratos a noviembre cotizaron a $1.563,50 y a diciembre en $1.593. Analistas del mercado sugieren monitorear la demanda privada y el ritmo de compras del BCRA ante una eventual presión alcista.
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Dólar oficial (Banco Nación): $1.570
Dólar tarjeta: $2.512
Dólar blue: $1.570
Dólar CCL: $1.667,82
En pocas palabras
- Riesgo país: bajó 4,6% hasta 813 puntos por suba de bonos soberanos.
- Acciones y ADRs: sufrieron caídas generalizadas entre 0,9% y 4,5%.
- Dólar: el mayorista subió a $1.545,50, con futuros a noviembre en $1.563,50.