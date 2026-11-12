El riesgo país bajó a 813 puntos impulsado por los bonos, pero las acciones operaron en rojo

El escenario se dio en la primera rueda con mayor disponibilidad de referencias internacionales después de varios días de actividad condicionada por distintos feriados. A esta situación se suma la volatilidad de Wall Street, donde las acciones tecnológicas enfrentan nuevas presiones, mientras el dólar se mantiene estable, pero persisten las señales de presión cambiaria (ver abajo).

Qué pasa con los bonos argentinos y el riesgo país

Los bonos anotaron este jueves mayoría de subas. Entre los Globales, el Global 2029 avanza 0,22%, mientras que el Global 2030 gana 0,13%. Por su parte, el Global 2035 sube 0,69% y el Global 2038 lo hace 0,38%, en los tramos medios. En contraste, el Bonar 2027 cae 0,07%, según información publicada por IProfesional.

En ese contexto, el riesgo país cayó 4,6% hasta los 813 puntos básicos y se aleja del techo de los 930 puntos que tocó la semana pasada.

El indicador, elaborado por la calificadora internacional JP Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense.

Por suparte, las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 4,5%, encabezadas por los papeles de Edenor. Apenas tres empresas se ubicaron en verde: Pampa Energía, YPF y Central Puerto, que encabezó las subas con 0,3%.

Precios del dólar

El dólar mayorista subió $1,50 y cerró a $1.545,50. En el mercado de futuros (con un volumen operado de U$S 674 millones), los contratos a noviembre cotizaron a $1.563,50 y a diciembre en $1.593. Analistas del mercado sugieren monitorear la demanda privada y el ritmo de compras del BCRA ante una eventual presión alcista.

El dólar, por ahora, tiene poco movimiento.