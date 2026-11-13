Javier Milei aprobó el RIGI para dos proyectos de gas por más de U$S3.244 millones de inversión

El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos complementarios de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Uno captará y procesará gas de la cuenca neuquina en Tratayén; el otro llevará los líquidos separados hasta Bahía Blanca para fraccionarlos y comercializarlos. Las inversiones declaradas por las dos empresas suman U$S3.244,3 millones en activos computables, es decir, bienes y obras que cuentan para la inversión exigida por el régimen.
Las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026, firmadas el 12 de noviembre y publicadas este viernes 13, fijan el 14 de octubre de 2026 como fecha de adhesión de ambos proyectos.
Qué hará la planta de Tratayén
La Resolución 1977/2026 aprueba el proyecto de Procesadora de Gas del Sur, con una inversión declarada de U$S1.394,7 millones. Prevé dos ramales de captación que confluirán en un gasoducto hacia la planta de Tratayén, donde se separarán los líquidos que vienen mezclados con el gas natural. El plan contempla reconvertir dos módulos de la planta e incorporar otros dos.
Por otra parte, la Resolución 1976/2026 aprueba el proyecto de Midstream de Gas del Sur, que declaró U$S1.849,6 millones de inversión. Incluye un poliducto de 577 kilómetros entre Tratayén y General Daniel Cerri, en Bahía Blanca, además de instalaciones de almacenamiento, despacho y conexión con el puerto.
La planta de fraccionamiento podrá procesar 90.000 barriles diarios de la mezcla de líquidos. El destino previsto del propano, el butano y la gasolina natural que se obtengan es principalmente la exportación.
Qué plazos fijó el Ministerio de Economía
Midstream deberá alcanzar la inversión mínima exigida para su proyecto el 31 de julio de 2027 y Procesadora, el 30 de septiembre de 2027.
Esos plazos no son los de inauguración: los cronogramas empresariales citados en ambas resoluciones estiman el 1 de febrero de 2030 como fecha de inicio de operación.
En pocas palabras
- Inversión aprobada: el gobierno avaló dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
- Infraestructura clave: las obras incluyen una planta procesadora en Tratayén y un poliducto de 577 kilómetros hacia Bahía Blanca.
- Cronograma oficial: el desembolso total asciende a 3.244 millones de dólares, con inicio de operaciones estimado para el 2030.