Javier Milei aprobó el RIGI para dos proyectos de gas por más de U$S3.244 millones de inversión

Por otra parte, la Resolución 1976/2026 aprueba el proyecto de Midstream de Gas del Sur, que declaró U$S1.849,6 millones de inversión. Incluye un poliducto de 577 kilómetros entre Tratayén y General Daniel Cerri, en Bahía Blanca, además de instalaciones de almacenamiento, despacho y conexión con el puerto.

La planta de fraccionamiento podrá procesar 90.000 barriles diarios de la mezcla de líquidos. El destino previsto del propano, el butano y la gasolina natural que se obtengan es principalmente la exportación.

Qué plazos fijó el Ministerio de Economía

Midstream deberá alcanzar la inversión mínima exigida para su proyecto el 31 de julio de 2027 y Procesadora, el 30 de septiembre de 2027.

Esos plazos no son los de inauguración: los cronogramas empresariales citados en ambas resoluciones estiman el 1 de febrero de 2030 como fecha de inicio de operación.