La escalada del Riesgo País argentino, que superó los 830 puntos básicos y llegó a un pico de 900 a principios de noviembre, está teniendo un impacto directo en la economía real.
Por el Riesgo País el crédito a empresas se frenó y la economía sufre el impacto
El incremento del Riesgo País desacelera el crédito corporativo en dolares y reduce la acumulación de divisas, según un informe del Banco Provincia
Aunque no se tradujo en una suba inmediata del dólar, el indicador frena el crédito corporativo y ralentiza la acumulación de reservas, según advirtió un informe del Banco Provincia. El reporte detalla que la tasa de interés de los títulos del Estado Nacional trepó del 9% a mediados de año al 13,5% en noviembre, dificultando el financiamiento externo.
A esto se suma que el Banco Central redujo sensiblemente su ritmo de compra de divisas, cayendo de un promedio de US$1.900 millones mensuales en el primer semestre a US$880 millones entre agosto y octubre. Este escenario de encarecimiento del endeudamiento soberano ha recortado las posibilidades de financiamiento privado.
La suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares cayó un 20%, pasando de US$2.700 millones mensuales (enero-julio) a US$2.100 millones (agosto-octubre). Si se excluye a YPF, la contracción del crédito en dólares asciende al 35%.
El impacto del crédito corporativo en la inversión
El Banco Provincia advierte que “las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”. La desaceleración en las compras del Banco Central de la República Argentina, que no se debió a una menor liquidación del campo ni a una aceleración en la compra de billetes por parte de personas, confirma el impacto negativo en el canal corporativo.
Para mitigar el costo del financiamiento en pesos, el Tesoro ajustó su tasa de roll-over de deuda en pesos, buscando dejar “más pesos en la calle”. Sin embargo, la necesidad de sostener los rendimientos en moneda local para no avivar la demanda de divisas genera un conflicto de objetivos que imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias, y postergando aún más la recuperación de la economía real.
Cómo impacta la deuda soberana en las finanzas
La situación financiera argentina enfrentará una prueba clave el próximo 9 de enero, cuando el Tesoro deba afrontar pagos de capital e interés por US$4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales. El aumento del indicador, sumado al alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, genera un panorama complejo para el acceso al financiamiento en el mercado de Finanzas.
En pocas palabras
- Riesgo País: el aumento del indicador frena el crédito corporativo en dólares y la acumulación de reservas, según el Banco Provincia.
- Crédito Corporativo: la caída del crédito en dólares para empresas fue del 20%, y del 35% sin YPF, dificultando la inversión.
- Finanzas Soberanas: el Tesoro enfrenta un pago de US$4.300 millones el 9 de enero, complicando el acceso al financiamiento externo.