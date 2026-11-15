Por el Riesgo País el crédito a empresas se frenó y la economía sufre el impacto

La suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares cayó un 20%, pasando de US$2.700 millones mensuales (enero-julio) a US$2.100 millones (agosto-octubre). Si se excluye a YPF, la contracción del crédito en dólares asciende al 35%.

El impacto del crédito corporativo en la inversión

El Banco Provincia advierte que “las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”. La desaceleración en las compras del Banco Central de la República Argentina, que no se debió a una menor liquidación del campo ni a una aceleración en la compra de billetes por parte de personas, confirma el impacto negativo en el canal corporativo.

Para mitigar el costo del financiamiento en pesos, el Tesoro ajustó su tasa de roll-over de deuda en pesos, buscando dejar “más pesos en la calle”. Sin embargo, la necesidad de sostener los rendimientos en moneda local para no avivar la demanda de divisas genera un conflicto de objetivos que imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias, y postergando aún más la recuperación de la economía real.

Cómo impacta la deuda soberana en las finanzas

La situación financiera argentina enfrentará una prueba clave el próximo 9 de enero, cuando el Tesoro deba afrontar pagos de capital e interés por US$4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales. El aumento del indicador, sumado al alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, genera un panorama complejo para el acceso al financiamiento en el mercado de Finanzas.