La elección de Camaçari también tuvo un componente industrial importante. Allí funcionaba el antiguo complejo de Ford, que cerró sus operaciones de fabricación de vehículos en Brasil en 2021. BYD anunció su llegada en julio de 2023 y presentó un plan para instalar tres unidades productivas, una destinada a automóviles eléctricos e híbridos, otra para autobuses y camiones eléctricos y una tercera para componentes y procesamiento de materiales.

Una fábrica brasileña que también abastecerá a Argentina

La primera fase contempla una capacidad de 150.000 vehículos anuales, con una ampliación posterior a 300.000 unidades. En octubre de 2025, BYD inauguró oficialmente la línea de montaje de automóviles en Camaçari, donde comenzó a fabricar modelos como el Dolphin Mini, el King y el Song Pro. La empresa también anunció planes para elevar la capacidad potencial del complejo hasta las 600.000 unidades anuales.

La expansión ya comenzó a tener consecuencias para el comercio regional. En marzo de 2026, directivos de BYD confirmaron que la planta brasileña había recibido pedidos por 100.000 vehículos destinados a exportación: 50.000 para Argentina y otros 50.000 para México. Los modelos y los calendarios de entrega no fueron detallados en ese anuncio, pero las operaciones consolidan a Bahía como una futura plataforma de producción y distribución para otros mercados latinoamericanos.

Para responder a esa demanda, la compañía también trabaja en aumentar el contenido de componentes fabricados localmente. BYD pretende que más del 50% de las piezas utilizadas en los vehículos producidos en Camaçari tengan origen brasileño para enero de 2027. La medida permitirá cumplir los requisitos de integración regional y facilitar las exportaciones dentro del Mercosur.

La ampliación industrial también contempla nuevas instalaciones de estampado, soldadura y pintura, con el objetivo de pasar del ensamblaje de vehículos mediante kits importados a una fabricación con mayor participación de proveedores brasileños. La empresa busca alcanzar una producción mensual de 25.000 automóviles hacia finales de 2026 y aumentar progresivamente su presencia industrial en el país.