La especie, conocida científicamente como Paubrasilia echinata, contenía un pigmento que permitía obtener un tinte rojo muy demandado por los fabricantes europeos de tejidos. En aquella época, conseguir colores intensos y duraderos era costoso. Por eso, la madera brasileña se convirtió rápidamente en un producto comercial de gran valor y en una de las primeras grandes exportaciones del territorio.

Francia desafió el monopolio portugués

Aunque Portugal reclamaba esos territorios, los comerciantes franceses comenzaron a llegar a la costa brasileña para comprar madera directamente a las comunidades indígenas y evitar el monopolio portugués.

La competencia se intensificó durante la primera mitad del siglo XVI. Francia no solo buscaba acceder al lucrativo comercio del pau-brasil: también pretendía establecer una presencia permanente en América Latina.

En 1555, los franceses fundaron una colonia en la bahía de Guanabara, en el actual Río de Janeiro, conocida como Francia Antártica. Portugal respondió militarmente y consiguió expulsarlos en 1567.

La disputa por el territorio y el comercio de sus recursos convirtió a la costa brasileña en un escenario de rivalidad entre ambas potencias. La explotación del árbol dependía en gran medida del trabajo de las comunidades indígenas, especialmente de los pueblos tupíes.

Eran quienes localizaban los ejemplares, cortaban los troncos y los transportaban hasta los barcos europeos. En un principio hubo intercambios comerciales, pero a medida que aumentó la demanda también se extendieron la coerción y la esclavización de trabajadores indígenas.

Tanto franceses como portugueses dependieron de estas redes locales para obtener la madera que después enviaban a Europa.

El comercio del pau-brasil fue una de las primeras grandes actividades económicas de la colonización portuguesa. Su explotación continuó durante siglos, incluso cuando el azúcar comenzó a ocupar un lugar central en la economía colonial.

Con el tiempo, la extracción intensiva redujo las poblaciones naturales de este árbol, que actualmente es una especie amenazada y está protegida en Brasil.