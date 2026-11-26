El 25 de octubre de 2021, un pino de gran tamaño se desplomó sobre la propiedad de un vecino bonaerense. Mucho antes del accidente, el dueño de la casa había presentado reclamos ante las autoridades municipales para advertir sobre el mal estado del árbol y el peligro de su caída. Todo terminó en demanda y en indemnización.
Un árbol cayó sobre una casa causando destrozos y el vecino puso una demanda
Después de varios reclamos por la posible caída del árbol, el hombre sabía que no podía podar ni extraerlo por sus propios medios debido a que su vivienda se encontraba en un área ecológicamente protegida. Es decir, las normas locales le prohibían modificar el arbolado sin autorización previa, bajo la amenaza de sufrir sanciones o multas.
Sin embargo, pasó lo que el vecino dijo. Cuando el árbol finalmente se derrumbó dentro del terreno, provocó serias roturas en la estructura del alambrado, la piscina, la caldera y otras instalaciones de su casa. Ante los daños y los gastos que debió afrontar para contratar un ingeniero agrónomo y remover el tronco, el afectado comenzó una demanda judicialmente a la comuna por falta de servicio.
Durante el juicio, el municipio intentó defenderse argumentando que el vecino había mantenido una posición pasiva y que debió tomar medidas de prevención por su cuenta para evitar el accidente. Pero la Justicia tomó una decisión.
La Justicia rechazó los argumentos municipales y pidió indemnización
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín desestimó el recurso del municipio y confirmó la responsabilidad estatal por no haber actuado a tiempo. El tribunal ratificó una indemnización de $7.200.000, compuesta por $5.200.000 para reparar los daños materiales y $2.000.000 en concepto de daño moral, suma a la que se aplicará la actualización por el Índice de Precios al Consumidor más un 6% de interés anual.
En su fallo, los jueces remarcaron que el Estado no puede pretender que un ciudadano haga una infracción administrativa como la caída de un árbol para suplir la ineficiencia o la demora de la administración pública.
En pocas palabras
- Caso de árbol caído: un vecino demandó a la comuna tras la caída de un pino sobre su propiedad, que causó destrozos.
- Imposibilidad de actuar: el residente no podía remover el árbol por estar en área protegida, bajo riesgo de multa.
- Fallo judicial: la Justicia ordenó una indemnización de $7.200.000 al municipio por falta de servicio y demora en actuar.