Durante el juicio, el municipio intentó defenderse argumentando que el vecino había mantenido una posición pasiva y que debió tomar medidas de prevención por su cuenta para evitar el accidente. Pero la Justicia tomó una decisión.

La Justicia rechazó los argumentos municipales y pidió indemnización

El propietario había advertido sobre el riesgo que representaba el árbol, pero el municipio fue condenado por no haber intervenido.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín desestimó el recurso del municipio y confirmó la responsabilidad estatal por no haber actuado a tiempo. El tribunal ratificó una indemnización de $7.200.000, compuesta por $5.200.000 para reparar los daños materiales y $2.000.000 en concepto de daño moral, suma a la que se aplicará la actualización por el Índice de Precios al Consumidor más un 6% de interés anual.

En su fallo, los jueces remarcaron que el Estado no puede pretender que un ciudadano haga una infracción administrativa como la caída de un árbol para suplir la ineficiencia o la demora de la administración pública.