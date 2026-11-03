Demandaron a su vecina por un árbol y la Justicia ordenó indemnizarlos por falta de mantenimiento de la casa

Imaginate demandar a tu vecina asegurando que las raíces de su árbol destrozaron tu casa de descanso, solo para que la Justicia determinen que las grietas eran por la mala construcción de tu propia vivienda y te obliguen a pagar todos los gastos del juicio. Este insólito caso fue real y ocurrió en Necochea.
Una disputa entre vecinos por la presencia de un árbol en el límite de sus terrenos llegó a los tribunales de la ciudad bonaerense de Necochea. Los propietarios de una vivienda de veraneo pretendían que su vecina retirara una imponente araucaria y pagara por roturas en la propiedad, pero la Justicia desestimó el reclamo tras comprobar que la planta no causó los deterioros.
Un conflicto entre vecinos por un árbol en una medianera llegó hasta tribunales
El conflicto comenzó cuando los herederos de una casa de descanso notaron rajaduras y levantamiento de pisos durante uno de los días que fueron a quedarse al lugar. Según su versión, las raíces del árbol que estaba situado a menos de un metro de la medianera dañaron la estructura. Además, denunciaron filtraciones y taponamiento de canaletas provocados por la caída de frutos sobre el techo.
Ante esta situación, intimaron a la dueña del terreno mediante cartas documento para que talara el árbol. La mujer se negó, iniciaron una demanda judicial donde exigieron la extracción obligatoria del árbol y una indemnización inicial de seis millones de pesos para reparar los daños.
Pese a todo esto, la vecina demandada rechazó todas las acusaciones diciendo que el árbol llevaba unos cuarenta años plantado allí sin provocar inconvenientes en su propia casa, ubicado incluso a menor distancia.
La justicia tomó una decisión y los hicieron pagar por el mal momento
El Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 1 de Necochea rechazó la demanda por completo, ya que una pericia realizada por una arquitecta determinó que las grietas se encontraban en una ampliación posterior a la obra original y que respondían a la antigüedad y mala calidad de los materiales, descartando cualquier consecuencia por el árbol.
Por eso al no verificarse riesgos de seguridad ni daños hechos por el árbol, el juez ordenó conservarlo y dispuso que los demandantes paguen los gastos del juicio.
En pocas palabras
- Conflicto vecinal: demandaron a una vecina por un árbol, alegando daños en su casa.
- Fallo judicial: la Justicia determinó que las grietas eran por mala construcción y antigua de la vivienda.
- Consecuencias: los demandantes deberán pagar todos los gastos del juicio al no probarse el daño por el árbol.