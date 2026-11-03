Demandaron a su vecina por un árbol y la Justicia ordenó indemnizarlos por falta de mantenimiento de la casa

Ante esta situación, intimaron a la dueña del terreno mediante cartas documento para que talara el árbol. La mujer se negó, iniciaron una demanda judicial donde exigieron la extracción obligatoria del árbol y una indemnización inicial de seis millones de pesos para reparar los daños.

Un juzgado civil y comercial de Necochea rechazó la demanda porque las grietas y filtraciones eran por deficiencias constructivas y falta de mantenimiento.

Pese a todo esto, la vecina demandada rechazó todas las acusaciones diciendo que el árbol llevaba unos cuarenta años plantado allí sin provocar inconvenientes en su propia casa, ubicado incluso a menor distancia.

La justicia tomó una decisión y los hicieron pagar por el mal momento

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 1 de Necochea rechazó la demanda por completo, ya que una pericia realizada por una arquitecta determinó que las grietas se encontraban en una ampliación posterior a la obra original y que respondían a la antigüedad y mala calidad de los materiales, descartando cualquier consecuencia por el árbol.

Por eso al no verificarse riesgos de seguridad ni daños hechos por el árbol, el juez ordenó conservarlo y dispuso que los demandantes paguen los gastos del juicio.