El proyecto contempla una infraestructura ferroviaria de gran escala, aunque algunas propuestas también han planteado la posibilidad de incorporar circulación de vehículos. Su dimensión lo convertiría en una de las conexiones submarinas más ambiciosas del mundo.

La construcción, sin embargo, presenta obstáculos geológicos importantes. El estrecho de Taiwán es una región con actividad tectónica y riesgo de terremotos, por lo que sería necesario diseñar estructuras capaces de soportar movimientos del terreno, grandes presiones y posibles filtraciones de agua. También habría que resolver los sistemas de ventilación, evacuación y mantenimiento de una infraestructura que permanecería bajo el mar durante más de 100 kilómetros.

El conflicto político detrás de la conexión

La propuesta tiene una dimensión que va mucho más allá de la ingeniería. China considera a Taiwán parte de su territorio y sostiene que debe producirse la reunificación, mientras que la isla tiene un gobierno propio, fuerzas armadas y un sistema político independiente de Pekín.

Por este motivo, el proyecto genera controversia. Una conexión física permanente plantearía cuestiones sobre el control fronterizo, la seguridad, la circulación de personas y mercancías y la soberanía de la infraestructura.

Además, las autoridades taiwanesas no han aprobado la construcción ni existe un acuerdo bilateral para llevarla adelante.

La conexión entre Fujian y Taiwán aparece contemplada en los planes nacionales chinos de transporte a largo plazo, incluido el horizonte de planificación hasta 2035. Sin embargo, eso no significa que exista una obra autorizada, financiación definitiva o una fecha confirmada para comenzar los trabajos. Por ahora, el túnel continúa siendo una propuesta de enorme escala.