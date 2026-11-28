China tiene un proyecto de infraestructura que, de concretarse, cambiaría la conexión entre la isla de Taiwán y el continente asiático. Se trata de construir un túnel submarino de aproximadamente 126 kilómetros bajo el estrecho de Taiwán. La propuesta contempla unir la provincia china de Fujian con la isla mediante una conexión ferroviaria de alta velocidad.
China quiere construir un túnel submarino para llegar a Taiwán, la isla que reclama como propia pero no controla
El proyecto, que busca unificar la isla bajo la órbita continental, aún no cuenta con la aprobación de las autoridades taiwanesas ni con financiación concreta.
La idea forma parte de un plan de transporte impulsado por Pekín para extender su red ferroviaria hasta Taipéi. El recorrido propuesto comenzaría en la ciudad de Fuzhou, capital de Fujian, continuaría hasta Pingtan, una isla situada frente a la costa continental, y desde allí atravesaría el estrecho hasta llegar a Hsinchu, en el noroeste de Taiwán.
Un túnel bajo uno de los estrechos más estratégicos de Asia
La distancia entre Pingtan y Hsinchu es de aproximadamente 126 kilómetros. La obra permitiría establecer una conexión terrestre permanente entre China continental y Taiwán, sin depender de barcos o aviones para realizar ese trayecto.
El proyecto contempla una infraestructura ferroviaria de gran escala, aunque algunas propuestas también han planteado la posibilidad de incorporar circulación de vehículos. Su dimensión lo convertiría en una de las conexiones submarinas más ambiciosas del mundo.
La construcción, sin embargo, presenta obstáculos geológicos importantes. El estrecho de Taiwán es una región con actividad tectónica y riesgo de terremotos, por lo que sería necesario diseñar estructuras capaces de soportar movimientos del terreno, grandes presiones y posibles filtraciones de agua. También habría que resolver los sistemas de ventilación, evacuación y mantenimiento de una infraestructura que permanecería bajo el mar durante más de 100 kilómetros.
El conflicto político detrás de la conexión
La propuesta tiene una dimensión que va mucho más allá de la ingeniería. China considera a Taiwán parte de su territorio y sostiene que debe producirse la reunificación, mientras que la isla tiene un gobierno propio, fuerzas armadas y un sistema político independiente de Pekín.
Por este motivo, el proyecto genera controversia. Una conexión física permanente plantearía cuestiones sobre el control fronterizo, la seguridad, la circulación de personas y mercancías y la soberanía de la infraestructura.
Además, las autoridades taiwanesas no han aprobado la construcción ni existe un acuerdo bilateral para llevarla adelante.
La conexión entre Fujian y Taiwán aparece contemplada en los planes nacionales chinos de transporte a largo plazo, incluido el horizonte de planificación hasta 2035. Sin embargo, eso no significa que exista una obra autorizada, financiación definitiva o una fecha confirmada para comenzar los trabajos. Por ahora, el túnel continúa siendo una propuesta de enorme escala.
En pocas palabras
- China impulsa la construcción de un túnel submarino de 126 km para unir el continente con la isla de Taiwán.
- El proyecto de infraestructura busca una conexión ferroviaria de alta velocidad, pero enfrenta obstáculos geológicos y políticos.
- La isla de Taiwán no ha aprobado la iniciativa y reclama soberanía propia, sin financiación concreta.