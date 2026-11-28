Hay postres sencillos que guardan una gran técnica detrás de su receta paso a paso. Para un cocinero con 45 años de oficio, el secreto del flan de bodegón no pasa por una fórmula secreta, sino por algunos aspectos que hay que pulir cuando se trata de cocinar algún postre o comida.
El flan es el postre noble de todos los argentinos, ese que todos eligen con una cascada de caramelo, crema o dulce de leche. Sin embargo, aunque sus ingredientes son simples, hacerlo realmente bien como lo hacian nuestras abuelas es todo un dilema.
Por qué el flan del bodegón sale mejor que el casero: los pilares para hacer esta receta
La disciplina, la paciencia y el respeto por los tiempos es la clave de un buen flan. Mientras que en casa se suele hacer con rápidez o sobre la hora, en el bodegón existen claves de oficio muy concretas.
La primera clave es no pelearse con el horno ni con el hervor. Los hornos de las casas suelen dar golpes de calor que agrietan la preparación y en la cocina profesional, el flan se cocina a fuego bajo en un baño María parejo, con agua caliente que cubre tres cuartas partes del molde.
Si el agua hierve con fuerza además, el flan se llena de hoyos y se seca. Por eso, el truco es apagar el fuego cuando el centro todavía tiembla un poco, dejando que el calor residual termine la cocción.
El segundo secreto de un buen flan está en los ingredientes y el trato de la mezcla. La proporción ideal lleva tres o cuatro huevos por cada 500 ml de leche. Usar mitad de leche entera y mitad de crema aporta una textura sedosa, y una pizca de sal ayuda a despertar la vainilla.
Sin embargo, la regla de oro es no batir con brusquedad, siempre se integra despacio con cuchara o espátula, ya que la espuma genera burbujas que terminan arruinando la textura.
En tercer lugar, el caramelo define el carácter del postre que aman los argentinos. Tiene que tener un color ámbar profundo y un aroma tostado, sin revolverlo con cuchara ni dejar que se queme. Finalmente, el reposo es la mitad del éxito de la receta.
Desmoldarlo en caliente rompe el flan. Se tiene enfriar a temperatura ambiente y luego dejarlo entre 8 y 12 horas en la heladera. Al desmoldar con un cuchillo tibio y servirlo con dulce de leche y crema, se logra esa consistencia cremosa y sin poros que enamora en los bodegones.
En pocas palabras
- Secreto del flan: disciplina, paciencia y respeto por los tiempos son la clave.
- Cocción ideal: horno a fuego bajo en baño María parejo, evitando hervor fuerte.
- Ingredientes y reposo: mezcla equilibrada y enfriamiento prolongado garantizan su textura cremosa.