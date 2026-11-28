La primera clave es no pelearse con el horno ni con el hervor. Los hornos de las casas suelen dar golpes de calor que agrietan la preparación y en la cocina profesional, el flan se cocina a fuego bajo en un baño María parejo, con agua caliente que cubre tres cuartas partes del molde.

Si el agua hierve con fuerza además, el flan se llena de hoyos y se seca. Por eso, el truco es apagar el fuego cuando el centro todavía tiembla un poco, dejando que el calor residual termine la cocción.

El segundo secreto de un buen flan está en los ingredientes y el trato de la mezcla. La proporción ideal lleva tres o cuatro huevos por cada 500 ml de leche. Usar mitad de leche entera y mitad de crema aporta una textura sedosa, y una pizca de sal ayuda a despertar la vainilla.

El flan de bodegon es un clásico infaltable de la cocina argentina.

Sin embargo, la regla de oro es no batir con brusquedad, siempre se integra despacio con cuchara o espátula, ya que la espuma genera burbujas que terminan arruinando la textura.

En tercer lugar, el caramelo define el carácter del postre que aman los argentinos. Tiene que tener un color ámbar profundo y un aroma tostado, sin revolverlo con cuchara ni dejar que se queme. Finalmente, el reposo es la mitad del éxito de la receta.

Desmoldarlo en caliente rompe el flan. Se tiene enfriar a temperatura ambiente y luego dejarlo entre 8 y 12 horas en la heladera. Al desmoldar con un cuchillo tibio y servirlo con dulce de leche y crema, se logra esa consistencia cremosa y sin poros que enamora en los bodegones.