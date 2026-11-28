Finalmente, tuvieron que llamar a un cerrajero, que logró liberarlo después de más de una hora.Después del incidente, un gerente se disculpó y le ofreció comida gratis cada vez que regresara al restaurante. Brooner aceptó y comenzó a utilizar el beneficio.

Según contó, pudo comer sin pagar durante 13 días consecutivos, hasta que el 28 de diciembre le comunicaron que la gerencia del distrito había decidido cancelar el acuerdo. Ante esa decisión, acudió a un abogado y presentó una demanda el 1 de enero de 2019, porque consideraba que la empresa debía cumplir lo que le habían prometido.

La empresa de comida rápida no cumplió con el trato y el cliente los demandó ante la Justicia.

De esta forma, el hombre reclamó 9.026,16 dólares y la cifra no fue elegida al azar: correspondía al costo de una comida Whopper por semana durante los siguientes 22 años, hasta que cumpliera 72. El 11 de febrero de 2019, Burger King aceptó pagarle exactamente esa cantidad para cerrar el conflicto. La demanda fue retirada ese mismo día.

Sin embargo, la empresa no reconoció responsabilidad por lo sucedido y mantuvo su desacuerdo con las acusaciones. Para el cliente no se trataba solamente de conseguir comida gratis, sino de una cuestión de honor: alguien había hecho una promesa y debía cumplirla.