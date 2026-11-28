Las conocidas cadenas de comida tienen miles de clientes por día y Burguer King es una de ellas. Pero a veces, los consumidores pueden sufrir algún problema y cuando el local promete y no cumple, todo puede terminar en una demanda. Como este caso.
Burger King le ofreció comida gratis por quedarse encerrado en su baño, pero inclumplieron y él les hizo una demanda ante la justicia
Una cerradura rota convirtió una visita a Burger King en una promesa de hamburguesas gratis de por vida. El 15 de diciembre de 2018, Curtis Brooner de 50 años, quedó atrapado en el baño de un restaurante de Wood Village, cerca de Portland, Estados Unidos.
Según la demanda que presentó posteriormente, intentó abrir la puerta sin éxito y llamó a los empleados para pedir ayuda. Desde afuera le pasaron un matamoscas para que intentara destrabar el seguro, pero se cortó una mano.
Finalmente, tuvieron que llamar a un cerrajero, que logró liberarlo después de más de una hora.Después del incidente, un gerente se disculpó y le ofreció comida gratis cada vez que regresara al restaurante. Brooner aceptó y comenzó a utilizar el beneficio.
Según contó, pudo comer sin pagar durante 13 días consecutivos, hasta que el 28 de diciembre le comunicaron que la gerencia del distrito había decidido cancelar el acuerdo. Ante esa decisión, acudió a un abogado y presentó una demanda el 1 de enero de 2019, porque consideraba que la empresa debía cumplir lo que le habían prometido.
De esta forma, el hombre reclamó 9.026,16 dólares y la cifra no fue elegida al azar: correspondía al costo de una comida Whopper por semana durante los siguientes 22 años, hasta que cumpliera 72. El 11 de febrero de 2019, Burger King aceptó pagarle exactamente esa cantidad para cerrar el conflicto. La demanda fue retirada ese mismo día.
Sin embargo, la empresa no reconoció responsabilidad por lo sucedido y mantuvo su desacuerdo con las acusaciones. Para el cliente no se trataba solamente de conseguir comida gratis, sino de una cuestión de honor: alguien había hecho una promesa y debía cumplirla.
En pocas palabras
- Promesa de Burger King: la cadena ofreció comida gratis de por vida tras un incidente en su local.
- Incumplimiento y demanda: Burger King revocó la oferta tras 13 días, lo que llevó al cliente a iniciar acciones legales.
- Resolución del conflicto: la empresa accedió a pagarle al cliente la suma reclamada para cerrar la disputa judicial.