Bailey, que trabajaba en el servicio de recolección de basura, consideró que la canción perjudicaba su reputación y en 2001 presentó una demanda contra Eminem, reclamando un millón de dólares. Sin embargo, el propio Bailey había reconocido que formaba parte de un grupo de estudiantes que molestaba físicamente al artista, aunque cuestionaba la gravedad de los acontecimientos descritos en la canción. El caso llegó a manos de Deborah Servitto, jueza del condado de Macomb, Michigan.

La jueza no se limitó a rechazar el caso.

El 17 de octubre de 2003, ella rechazó la demanda. Consideró que un oyente razonable podía reconocer las exageraciones artísticas de la canción sin interpretarlas como una descripción estrictamente literal de los hechos. Pero la jueza decidió añadir algo completamente inusual a su resolución judicial: escribió diez estrofas rimadas en las que resumía los argumentos de ambas partes y explicaba las razones jurídicas de su decisión.

La última estrofa decía: “Por tanto, esta es la posición final del tribunal: Eminem tiene derecho a que se desestime la demanda”. La jueza aprovechó la rima entre las palabras para comunicar su decisión utilizando el mismo recurso artístico que había originado el conflicto.

Bailey apeló el fallo, pero en abril de 2005 el Tribunal de Apelaciones de Michigan confirmó la decisión favorable al artista. Eminem había sido llevado ante la justicia por escribir un rap y terminó ganando un juicio cuya resolución también incluía uno.