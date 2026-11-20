Un conflicto vecinal por filtraciones de agua en la ciudad de La Plata terminó con una contundente condena económica contra un edificio de propiedad horizontal. Luego de convivir con manchas de humedad de hasta tres metros en el interior de su propiedad sin obtener respuestas, una mujer llevó el reclamo a los tribunales y logró que el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 8 de La Plata ordenara al consorcio del edificio lindero pagarle una indemnización de $6.100.000 por los severos daños ocasionados en su vivienda.
Cómo comenzaron las filtraciones y qué reveló la pericia en La Plata
El problema edilicio se originó cuando la propietaria advirtió el avance de filtraciones y humedad sobre la pared medianera de su casa, la cual limita directamente con un edificio ubicado sobre Diagonal 80 al 400, en pleno casco urbano platense. Con el paso del tiempo, el agua se extendió hacia distintos sectores de la propiedad, deteriorando de manera progresiva las paredes, los revestimientos de yeso y el cielorraso.
Ante la falta de soluciones concretas por parte de la administración vecina, la damnificada presentó una demanda judicial contra el consorcio por el deficiente mantenimiento de la construcción. Durante el proceso, una pericia arquitectónica resultó clave para acreditar el reclamo: el especialista confirmó que la pared medianera del hall de entrada presentaba una mancha de humedad de aproximadamente 3 metros de alto por 2 metros de ancho, además de detectar rajaduras provocadas por trabajos previos del consorcio y varias reparaciones inconclusas.
Por qué la Justicia condenó al consorcio y cómo se divide la indemnización
Al analizar la prueba reunida en el expediente, el juzgado determinó que los perjuicios en la vivienda guardaban una relación directa con las deficiencias del edificio vecino. Si bien los demandados intentaron desligarse de responsabilidad alegando problemas vinculados a la antigüedad y al estado previo de la casa de la mujer, la Justicia de La Plata rechazó de plano esos argumentos por considerarlos insuficientes frente a la evidencia técnica.
De este modo, en su fallo dictado el 23 de octubre de 2026, el tribunal estableció una indemnización total de $6.100.000, integrada por $2.100.000 en concepto de daños materiales —para costear los arreglos de los ambientes afectados por las filtraciones— y $4.000.000 por daño moral, en reconocimiento a las molestias y los perjuicios padecidos por la propietaria. Además, la sentencia dispuso que al monto fijado deberán sumarse los intereses correspondientes y que el consorcio demandado se haga cargo de las costas judiciales.
En pocas palabras
- Justicia falló: Vecinos deberán pagar $6.100.000 por daños por humedad.
- Causa: Filtraciones de agua en pared medianera deterioraron una vivienda en La Plata.
- Condena: Incluye daños materiales y morales, más costas judiciales e intereses.