Por qué la Justicia condenó al consorcio y cómo se divide la indemnización

Al analizar la prueba reunida en el expediente, el juzgado determinó que los perjuicios en la vivienda guardaban una relación directa con las deficiencias del edificio vecino. Si bien los demandados intentaron desligarse de responsabilidad alegando problemas vinculados a la antigüedad y al estado previo de la casa de la mujer, la Justicia de La Plata rechazó de plano esos argumentos por considerarlos insuficientes frente a la evidencia técnica.

De este modo, en su fallo dictado el 23 de octubre de 2026, el tribunal estableció una indemnización total de $6.100.000, integrada por $2.100.000 en concepto de daños materiales —para costear los arreglos de los ambientes afectados por las filtraciones— y $4.000.000 por daño moral, en reconocimiento a las molestias y los perjuicios padecidos por la propietaria. Además, la sentencia dispuso que al monto fijado deberán sumarse los intereses correspondientes y que el consorcio demandado se haga cargo de las costas judiciales.