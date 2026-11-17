Colgar un espejo, instalar una repisa o amurar un soporte en casa suele parecer un trámite de cinco minutos. Sin embargo, cualquiera que haya agarrado un taladro sabe que las cosas pueden salir mal rápido: el agujero queda más grande de lo esperado, se desgrana el revoque o, al ajustar el tornillo, el tarugo empieza a girar en falso y no ajusta nunca.
Para evitar que lo que colgás termine en el piso, es fundamental saber cómo poner un tarugo en la pared de manera correcta. Más allá de hacer el hueco y empujar el plástico hacia adentro, existen trucos caseros muy sencillos que garantizan un anclaje firme y duradero sin arruinar la pintura ni el ladrillo.
Qué tenés que revisar antes de hacer el agujero en la pared
El tarugo (también llamado taco) es una pieza pequeña —generalmente de plástico o nylon— que se expande dentro de la pared a medida que entra el tornillo, generando presión contra el material para sostener el peso. Antes de encender el taladro, hay tres reglas básicas que no podés pasar por alto:
- El peso del objeto define el tamaño: No todos los tarugos aguantan lo mismo. Para cuadros livianos o adornos alcanza con un tarugo del 5 o del 6. Para estantes, botiquines o cortineros conviene usar tarugos del 8, mientras que para muebles pesados o soportes de TV se necesitan tarugos del 10 o del 12 con sus respectivos tornillos.
- El tipo de pared: No es lo mismo perforar una pared de ladrillo macizo o cemento que una de ladrillo hueco o placas de yeso (durlock). Para paredes huecas existen tarugos especiales con aletas que se traban por detrás del tabique para no zafarse.
- La mecha exacta: El diámetro de la mecha del taladro debe coincidir exactamente con el número del tarugo. Si vas a colocar un tarugo del 8, tenés que usar una mecha de widia número 8; si usás una más grande, el plástico va a quedar bailando.
Paso a paso: cómo poner un tarugo en la pared sin romper el material
Seguí este procedimiento ordenado para lograr una fijación perfecta desde el primer intento:
- Marcá el punto exacto: Apoyá el objeto o el soporte en la pared, controlá que quede derecho con un nivel y hacé una marca suave con lápiz donde irá cada perforación.
- El truco de la cinta en la mecha: Antes de perforar, apoyá el tarugo al costado de la mecha del taladro y pegá una vuelta de cinta de papel justo donde termina el largo del plástico. Esa marca te va a servir de tope visual para saber hasta dónde tenés que perforar sin pasarte de profundidad.
- Perforá derecho y sin apuro: Apoyá la punta de la mecha bien perpendicular a la pared. Un secreto clave para no saltar el revoque ni la pintura es empezar a perforar despacio sin el modo percutor y activarlo recién cuando la mecha ya entró medio centímetro.
- Limpiá el polvillo del interior: Una vez hecho el hueco hasta la marca de la cinta, retirá el taladro y soplá adentro del orificio (o pasá la boquilla de la aspiradora) para sacar el polvo suelto. Si queda tierra adentro, el tarugo resbala y pierde agarre.
- Colocá el tarugo al ras: Introducí el tarugo en la pared empujándolo con los dedos y dale unos golpecitos suaves con un martillo hasta que el borde quede completamente al ras de la pintura, sin sobresalir.
- Ajustá el tornillo: Presentá el tornillo y giralo con un destornillador o atornillador eléctrico hasta que haga tope firme, sin forzarlo de más para no barrer la rosca interna del plástico.
El truco casero si el agujero se agrandó y el tarugo gira en falso
A veces, por más cuidado que se tenga, el ladrillo interior está blando, se desgrana y el agujero queda más ancho que el tarugo. En lugar de tapar todo con enduido y esperar al día siguiente, podés aplicar cualquiera de estos tres trucos caseros para salvar la fijación en el acto:
- Envuelto en cinta de papel: Sacá el tarugo, dale dos o tres vueltas ajustadas con cinta de papel alrededor del cuerpo plástico y volvé a meterlo a presión con el martillo. Ese milímetro extra devuelve la fricción necesaria para que no gire.
- El truco del escarbadientes: Colocá el tarugo adentro del hueco flojo e insertá uno o dos escarbadientes de madera (o fósforos sin cabeza) pegados al costado, entre el plástico y la pared. Cortá lo que sobra al ras y atornillá: la madera se comprime y traba el tarugo como una cuña.
- Un punto de pegamento o silicona: Rellená apenas el fondo del agujero con silicona neutra o adhesivo de montaje, empujá el tarugo hacia adentro y dejalo secar unos minutos antes de poner el tornillo.
En pocas palabras
- Fijación segura: Aprende el truco casero para colocar tarugos en la pared sin que se salgan y asegurar una sujeción firme.
- Preparación clave: Revisa el peso del objeto, el tipo de pared y usa la mecha exacta para evitar daños.
- Solución para agujeros flojos: Descubre métodos sencillos como cinta de papel o escarbadientes si el tarugo gira en falso.