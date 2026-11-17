Para evitar que lo que colgás termine en el piso, es fundamental saber cómo poner un tarugo en la pared de manera correcta. Más allá de hacer el hueco y empujar el plástico hacia adentro, existen trucos caseros muy sencillos que garantizan un anclaje firme y duradero sin arruinar la pintura ni el ladrillo.

Qué tenés que revisar antes de hacer el agujero en la pared

El tarugo (también llamado taco) es una pieza pequeña —generalmente de plástico o nylon— que se expande dentro de la pared a medida que entra el tornillo, generando presión contra el material para sostener el peso. Antes de encender el taladro, hay tres reglas básicas que no podés pasar por alto: