No obstante, el acuerdo también decía de manera explícita la posibilidad de otorgar la escritura traslativa de dominio aunque persistiera la presencia de los inquilinos, pasando el comprador a percibir los alquileres correspondientes. Asimismo, se pactó la retención de un fondo de garantía de USD 50.000 sobre el precio total del inmueble hasta que la propiedad quedara desocupada.

A pesar de los términos aceptados, el comprador manifestó haber detectado inconsistencias entre la información recibida inicialmente y la realidad de los locales comerciales planteando cuestionamientos vinculados con los planos del inmueble, deudas pendientes, servicios y diversos trámites ante las autoridades municipales.

En noviembre de 2023, hizo una demanda exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas y el vendedor desestimó los reclamos y citó al comprador a escriturar, pero resultó sin concreción. Pasados los días, la abogada del comprador notificó la decisión de su cliente de no continuar con la compraventa y no asistirse a la escribanía.

El Juzgado de Quilmes rechazó la demanda del comprador.

Ante dicho desistimiento, el vendedor dio por terminada la operación y retuvo la seña de USD 63.000 conforme a lo pactado en el contrato.

El fallo de la Justicia: cómo se resolvió el caso judicial

Como el acuerdo se rompió, el comprador tuvo que ir a la Justicia y hacer una demanda formal donde exigió la devolución de la seña entregada como reserva, además de reclamar una indemnización de $84.500.000 por daños y perjuicios, alegando conceptos de daño moral, pérdida de chance y lucro cesante.

Finalmente, este año el juez Fernando Ernesto Rodríguez emitió su resolución. La Justicia rechazó la demanda promovida por el comprador a raíz de que el demandante conocía la situación de ocupación del inmueble y había aceptado la opción de escriturar en esas condiciones.

Asimismo, determinó que no se demostraron incumplimientos graves atribuibles al vendedor y que el correo enviado por la abogada constituyó un abandono unilateral de la operación, porque el contrato contemplaba expresamente la pérdida de la seña.