Un conflicto inmobiliario surgido en la localidad de Quilmes en Buenos Aires, terminó en los tribunales después de un intento fallido de compra de una propiedad comercial. Aunque él pagó una seña por el lugar, las cosas no salieron como se esperaba y la Justicia tuvo que tomar una decisión sobre la indemnización.
Señó una propiedad comercial, pero descubrió que seguía ocupada
En junio de 2023, el comprador Vicente Antonio Zitti inició los trámites para adquirir un inmueble cotizado en USD 630.000. Para concretar la reserva del negocio, se firmó un primer acuerdo por USD 30.000 y, posteriormente, un segundo contrato que elevó la cifra entregada a USD 63.000.
El inmueble en cuestión tenía diversos locales y oficinas que se encontraban ocupados por distintos inquilinos bajo diferentes situaciones contractuales. En el documento firmado, se estipuló que el vendedor debía realizar las gestiones correspondientes para lograr la desocupación del lugar.
No obstante, el acuerdo también decía de manera explícita la posibilidad de otorgar la escritura traslativa de dominio aunque persistiera la presencia de los inquilinos, pasando el comprador a percibir los alquileres correspondientes. Asimismo, se pactó la retención de un fondo de garantía de USD 50.000 sobre el precio total del inmueble hasta que la propiedad quedara desocupada.
A pesar de los términos aceptados, el comprador manifestó haber detectado inconsistencias entre la información recibida inicialmente y la realidad de los locales comerciales planteando cuestionamientos vinculados con los planos del inmueble, deudas pendientes, servicios y diversos trámites ante las autoridades municipales.
En noviembre de 2023, hizo una demanda exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas y el vendedor desestimó los reclamos y citó al comprador a escriturar, pero resultó sin concreción. Pasados los días, la abogada del comprador notificó la decisión de su cliente de no continuar con la compraventa y no asistirse a la escribanía.
Ante dicho desistimiento, el vendedor dio por terminada la operación y retuvo la seña de USD 63.000 conforme a lo pactado en el contrato.
El fallo de la Justicia: cómo se resolvió el caso judicial
Como el acuerdo se rompió, el comprador tuvo que ir a la Justicia y hacer una demanda formal donde exigió la devolución de la seña entregada como reserva, además de reclamar una indemnización de $84.500.000 por daños y perjuicios, alegando conceptos de daño moral, pérdida de chance y lucro cesante.
Finalmente, este año el juez Fernando Ernesto Rodríguez emitió su resolución. La Justicia rechazó la demanda promovida por el comprador a raíz de que el demandante conocía la situación de ocupación del inmueble y había aceptado la opción de escriturar en esas condiciones.
Asimismo, determinó que no se demostraron incumplimientos graves atribuibles al vendedor y que el correo enviado por la abogada constituyó un abandono unilateral de la operación, porque el contrato contemplaba expresamente la pérdida de la seña.
En pocas palabras
- Compra inmobiliaria: se cayó la operación de una propiedad comercial en Quilmes tras seña de USD 63.000.
- Ocupación del inmueble: el comprador desistió al encontrar el lugar ocupado por inquilinos.
- Fallo judicial: la Justicia rechazó la devolución de la seña al comprador por aceptar la situación inicial.