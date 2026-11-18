Cuando Andreas y su novia encontraron las monedas en la entrada de su casa, tuvieron que mover más de 225 kilos de metal y para poder cambiar el dinero, él comenzó a lavar las monedas con jabón, vinagre y agua tardando una hora y media en limpiar apenas unos cientos.

El jefe sin embargo, declaró que no recordaba haber dejado las monedas y sostuvo que su ex empleado ya había cobrado. La historia se volvió viral y la empresa Coinstar, dedicada a contar y cambiar monedas, decidió ayudarlo. Juntó las monedas sucias y le entregó 1.000 dólares. Pero el problema llegó a la Justicia.

En esta imagen cortesía de Olivia Oxley se ve una carretilla llena con centavos, el 20 de marzo de 2021, en Fayetteville, Georiga.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos denunció que Walker había tomado represalias contra Flaten por reclamar su sueldo. También descubrió irregularidades en el pago de horas extras. En junio de 2023, un juez federal ordenó al dueño y al taller pagar 39.934 dólares en salarios atrasados e indemnizaciones a nueve trabajadores, incluidos unos 8.690 dólares destinados a Flaten.

En enero de este año, una jueza volvió a intervenir porque Walker no estaba cumpliendo los pagos mensuales ordenados y finalmente le exigió pagar al menos 500 dólares cada mes y advirtió que nuevos incumplimientos podían provocar sanciones, incluso prisión.