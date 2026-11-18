Algunas veces, reclamar un salario adeudado puede convertirse en el detonante de una insólita pelea laboral. Y en este caso, lo que comenzó como la exigencia de un trabajador por recibir el pago pendiente de su trabajo terminó en un castigo insólito por parte de su empleador. El conflicto no solo se hizo viral, sino que escaló hasta la Justicia.
Su jefe le debía dólares, pero le pagó con monedas llenas de aceite: la humillación le salió mucho más cara
El 12 de marzo de 2021 en Estados Unidos, Andreas Flaten solo quería cobrar los 915 dólares que le debían por su trabajo. Pero, en lugar de recibir un cheque, encontró frente a su casa unas 91.500 monedas de un centavo, cubiertas de aceite y acompañadas de un insulto.
Él había renunciado en noviembre de 2020 al taller de autos de lujo A OK Walker Autoworks, donde llevaba aproximadamente un año trabajando, y se fue con aviso previo por el mal ambiente laboral que se vivía. Su jefe, Miles Walker, le habría prometido pagarle en enero, pero la plata nunca llegó. Entonces el hombre pidió ayuda a las autoridades laborales.
Cuando Andreas y su novia encontraron las monedas en la entrada de su casa, tuvieron que mover más de 225 kilos de metal y para poder cambiar el dinero, él comenzó a lavar las monedas con jabón, vinagre y agua tardando una hora y media en limpiar apenas unos cientos.
El jefe sin embargo, declaró que no recordaba haber dejado las monedas y sostuvo que su ex empleado ya había cobrado. La historia se volvió viral y la empresa Coinstar, dedicada a contar y cambiar monedas, decidió ayudarlo. Juntó las monedas sucias y le entregó 1.000 dólares. Pero el problema llegó a la Justicia.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos denunció que Walker había tomado represalias contra Flaten por reclamar su sueldo. También descubrió irregularidades en el pago de horas extras. En junio de 2023, un juez federal ordenó al dueño y al taller pagar 39.934 dólares en salarios atrasados e indemnizaciones a nueve trabajadores, incluidos unos 8.690 dólares destinados a Flaten.
En enero de este año, una jueza volvió a intervenir porque Walker no estaba cumpliendo los pagos mensuales ordenados y finalmente le exigió pagar al menos 500 dólares cada mes y advirtió que nuevos incumplimientos podían provocar sanciones, incluso prisión.
En pocas palabras
- Pago con monedas: un exjefe pagó 915 dólares adeudados a un empleado con 91.500 monedas de un centavo cubiertas de grasa.
- Represalias laborales: el hecho escaló a la justicia federal, resultando en multas millonarias para la empresa por represalias y otras irregularidades.
- Sanciones judiciales: el dueño fue obligado a pagar salarios atrasados e indemnizaciones y se le exigieron pagos mensuales bajo amenaza de sanciones.