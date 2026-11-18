Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desarrolló una plataforma tecnológica basada en información satelital e inteligencia artificial (IA) para estimar dónde podrían producirse nuevos focos de incendios forestales en Mendoza y el país. La iniciativa surgió durante el NASA Space Apps Challenge donde los equipos tienen 48 horas para resolver desafíos con datos abiertos y busca convertirse en una herramienta de consulta para brigadistas, bomberos y organismos de prevención.
De la UNCuyo a la NASA: estudiantes mendocinos crearon una plataforma con IA para anticipar incendios
El desarrollo surgió en un desafío de la agencia espacial estadounidense y combina datos satelitales con modelos predictivos para asistir a bomberos y brigadistas
Francisco Devauz, estudiante de Ciencias de la Computación de la UNCuyo, explicó que el objetivo fue crear una web que permita analizar el comportamiento histórico del fuego y calcular dónde existe mayor probabilidad de aparición de nuevos focos. “Los incendios son una realidad que se repite todos los años en la Argentina. En muchos casos no se pueden evitar del todo, pero sí se puede entenderlos mejor y prepararse”, señaló.
Cómo funciona y el aporte de los brigadistas
Para realizar las estimaciones, el equipo unificó los registros históricos de dos satélites de la NASA que detectan puntos calientes (MODIS y VIIRS) y los cruzó con pronósticos meteorológicos extendidos mediante modelos de inteligencia artificial.
Su compañera Aída Laricchia detalló que debieron filtrar los datos satelitales para descartar falsas alarmas, como el calor emitido por fábricas o volcanes. Además, aclaró que el prototipo aún requiere mayor capacidad de procesamiento: por ahora no ofrece una predicción exacta, sino una estimación estratégica para priorizar la vigilancia en zonas críticas.
La herramienta también incorpora un sistema de bitácoras digitales para que bomberos y brigadistas carguen anotaciones sobre incendios pasados directamente en el mapa.
“Los satélites detectan el calor, pero no conocen el terreno. Esa experiencia la tienen los brigadistas”, resumió Devauz, destacando el foco puesto en la protección de bosques nativos y áreas protegidas.
Zonas críticas en Mendoza
En una provincia donde las altas temperaturas, los descuidos humanos y el viento Zonda favorecen la propagación del fuego, la plataforma apunta a reforzar el monitoreo en áreas vulnerables como el piedemonte de Luján de Cuyo (Cacheuta y Potrerillos), el norte de Las Heras (El Challao y Villavicencio), sectores rurales del Este (La Paz y Santa Rosa) y distintos puntos del Sur provincial (San Rafael, General Alvear, San Carlos y Malargüe).
En pocas palabras
- Plataforma argentina: estudiantes de la UNCuyo crearon una herramienta de IA para anticipar incendios forestales.
- Tecnología y datos: combina satélites de la NASA y modelos predictivos con datos históricos y bitácoras de brigadistas.
- Objetivo: asistir a bomberos y brigadistas en la prevención y gestión de focos de incendio en zonas críticas.