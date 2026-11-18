En Mendoza, las altas temperaturas, los descuidos humanos y el viento Zonda incrementan el riesgo de incendios en zonas críticas como el piedemonte, Potrerillos, Villavicencio y el Sur provincial.

Su compañera Aída Laricchia detalló que debieron filtrar los datos satelitales para descartar falsas alarmas, como el calor emitido por fábricas o volcanes. Además, aclaró que el prototipo aún requiere mayor capacidad de procesamiento: por ahora no ofrece una predicción exacta, sino una estimación estratégica para priorizar la vigilancia en zonas críticas.

La herramienta también incorpora un sistema de bitácoras digitales para que bomberos y brigadistas carguen anotaciones sobre incendios pasados directamente en el mapa.

“Los satélites detectan el calor, pero no conocen el terreno. Esa experiencia la tienen los brigadistas”, resumió Devauz, destacando el foco puesto en la protección de bosques nativos y áreas protegidas.

La plataforma está pensada para asistir a bomberos y brigadistas, e incluye bitácoras digitales para sumar su experiencia en el terreno a la información de los satélites.

Zonas críticas en Mendoza

En una provincia donde las altas temperaturas, los descuidos humanos y el viento Zonda favorecen la propagación del fuego, la plataforma apunta a reforzar el monitoreo en áreas vulnerables como el piedemonte de Luján de Cuyo (Cacheuta y Potrerillos), el norte de Las Heras (El Challao y Villavicencio), sectores rurales del Este (La Paz y Santa Rosa) y distintos puntos del Sur provincial (San Rafael, General Alvear, San Carlos y Malargüe).