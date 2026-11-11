Cantapueblo 2026: dónde será la apertura y cuáles son las primeras actividades

Cantapueblo 2026 comenzará este miércoles y se desarrollará en el Espacio Cultural Le Parc y en el Teatro Independencia. Foto: Prensa Gobierno

Las primeras actividades de Cantapueblo en Mendoza

Después de la apertura de este miércoles, la programación continuará el jueves 12 de noviembre con dos conciertos centrales, ambos a las 21, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

En la Sala Tito Francia se desarrollará a las 21 el Concierto por la vida, con la participación del Coro del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, dirigido por Israel Matamala; el Coro Esloveno de Mendoza, bajo la conducción de Diego Bosquet; el Vocal Femenino Aluen, de Chubut, dirigido por Tania Salgado Nievas; y el Coro del Colegio Universitario Central de Mendoza, a cargo de Alejandra Marengo. Entradas disponibles por EntradaWeb.com

En paralelo, la Sala Vilma Rúpolo recibirá el Concierto por los pueblos. Allí se presentarán el Coro Adultos Mayores IESS, de Guayaquil, Ecuador; el Grupo Vocal La Jabonería de Vieytes, de Mendoza; Vozeres Ensamble Vocal, de Cancún, México; el Coro de la Ciudad de Mendoza y el Coro Cantapueblo. Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Las actividades continuarán el viernes 13 con nuevas presentaciones en el Espacio Cultural Julio Le Parc y el Teatro Independencia. Uno de los espectáculos será el Concierto por la democracia, que tendrá lugar a las 21 en la Sala Armando Tejada Gómez del Le Parc y contará con agrupaciones de Buenos Aires, Mendoza y Malargüe. Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Ese mismo día, el Teatro Independencia será escenario del Concierto por la paz, también a las 21. Participarán el Vocal Femenino Aluen, de Chubut; Canto Coral Argentino, de Mendoza; Vozeres Ensamble Vocal, de México; y el Coro Acrux, de Mendoza. Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Mendoza se prepara para volver a convertirse en escenario de uno de los encuentros corales más importantes de Latinoamérica. Foto: Prensa Gobierno

La historia de Cantapueblo, una fiesta coral nacida en Mendoza

Cantapueblo nació en septiembre de 1989 en Godoy Cruz con el objetivo de poner en valor la música popular a través del canto coral y generar espacios de encuentro entre distintas culturas.

Desde 1993, el festival amplió su alcance a diferentes puntos de Mendoza y, con el paso de los años, se convirtió en un encuentro de referencia para agrupaciones corales de Argentina y el mundo. A lo largo de su trayectoria reunió a más de 2.000 coros de países de América, Europa y Asia.

Además de su propuesta artística, Cantapueblo se caracteriza por promover la amistad, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. En distintas ediciones participaron reconocidos artistas argentinos como León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Ariel Ramírez, Litto Nebbia, Jairo y Juan Carlos Baglietto.