Refugio, música y teatro de sombras: Toby Deltín llega a la Nave UNCUYO con su segundo disco

La formación en vivo que acompañará a Toby Deltín (voz, guitarra eléctrica y criolla) en el escenario está integrada por:

Yair Cáceres: percusión

Gonzalo Fernández: batería

Juan Farré: teclados y coros

Lisandro Vázquez: bajo

Pamela Dalpozzo: trompeta

Un show que también cuenta una historia

La presentación traslada de forma directa el espíritu del disco a la puesta en escena. Con un guion escrito por el propio Toby, el espectáculo está estructurado como un trayecto narrativo que va desde la infancia hasta la adultez, dramatizando la tensión existente entre los mandatos que la sociedad intenta imponer y la necesidad personal de construir un refugio propio.

El despliegue interdisciplinario cruzará música, vestuario, diseño escenográfico y una propuesta de teatro de sombras y actuaciones, contando con la dirección escénica de los realizadores Nadia Kotlik y Mau Funes.

Durante la velada subirán a escena reconocidos músicos invitados, entre los que se destacan Rocío Barboza, Aluhé, Gonzalo Gorordo, Chicho Pérez, Juan Farré y Ernesto Pérez Matta.

Voces y colaboraciones del álbum

Para la realización de esta segunda producción discográfica, Toby Deltín sumó las voces, ritmos y aportes de diversos colegas de la escena local y nacional, entre los que figuran La Skandalosa Tripulación, Alejo y Valentín, Ro Barboza, Gera D'Abundo, Mauricio Jara, Sol Lorenzo, Juan Farré, Gonzalo Gorordo y Rodrigo Botacaulli.

El repertorio de 10 canciones que componen el disco y que se escuchará en la Nave UNCUYO incluye:

Cámara del Tiempo (feat. Ro Barboza & Gera D'Abundo)

Esquina (feat. Mauricio Jara)

Tal Vez

Pasatiempos

Postigos (feat. Gonzalo Gorordo & Rodrigo Botacaulli)

Puerta 22

Primaveras (feat. La Skandalosa Tripulación)

El Rayo (feat. Alejo y Valentín)

Niu Lovers (feat. Sol Lorenzo)

Oveja (feat. Juan Farré)

Toda la producción discográfica se encuentra disponible para su escucha en la plataforma Spotify.

Trayectoria de Toby Deltín

Toby Deltín es músico y productor musical. Nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y se radicó en la provincia de Mendoza en el año 2009. Dentro de su recorrido profesional, fue parte fundacional de agrupaciones de gran repercusión como Gauchito Club y ANIMAUNO.

En el año 2020 inició el desarrollo de su proyecto solista homónimo. Tras lanzar cinco sencillos iniciales, en 2022 editó Juego de Artificio, su primer disco de larga duración compuesto por 12 canciones centradas en la temática del tiempo a través de diferentes estilos musicales y metáforas. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con referentes y proyectos de alcance internacional como Dillom, No Te Va a Gustar, Conociendo Rusia y Los Pericos, entre otros.