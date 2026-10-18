Con una identidad propia y consolidada dentro de la escena de la nueva canción independiente, el músico y productor Toby Deltín presenta oficialmente "Aquí nadie podrá matarte" (A.N.P.M.), su segundo disco de estudio lanzado durante la primera parte de este año. La cita es este sábado 24 de octubre a las 20 en la Nave UNCUYO (Mendoza). Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
Refugio, música y teatro de sombras: Toby Deltín llega a la Nave UNCUYO con su segundo disco
El músico y productor mendocino por adopción mostrará oficialmente su nuevo trabajo. El espectáculo contará con dirección escénica, vestuario, puesta narrativa y una destacada nómina de artistas invitados.
Grabado y mezclado entre los años 2023 y 2026, el álbum está integrado por 10 canciones que indagan en el amor, el desamor, la ausencia, la nostalgia y la búsqueda de un reencuentro con uno mismo. A nivel conceptual, la obra funciona como un espacio seguro y sagrado donde las emociones se manifiestan sin filtros: un entorno oscuro, cálido y protector, emparentado simbólicamente con el vientre materno.
En palabras del propio artista “'Aquí Nadie Podrá Matarte' es un disco que funciona como refugio. Un espacio seguro y sagrado, donde las emociones permanecen sin filtros”.
La formación en vivo que acompañará a Toby Deltín (voz, guitarra eléctrica y criolla) en el escenario está integrada por:
- Yair Cáceres: percusión
- Gonzalo Fernández: batería
- Juan Farré: teclados y coros
- Lisandro Vázquez: bajo
- Pamela Dalpozzo: trompeta
Un show que también cuenta una historia
La presentación traslada de forma directa el espíritu del disco a la puesta en escena. Con un guion escrito por el propio Toby, el espectáculo está estructurado como un trayecto narrativo que va desde la infancia hasta la adultez, dramatizando la tensión existente entre los mandatos que la sociedad intenta imponer y la necesidad personal de construir un refugio propio.
El despliegue interdisciplinario cruzará música, vestuario, diseño escenográfico y una propuesta de teatro de sombras y actuaciones, contando con la dirección escénica de los realizadores Nadia Kotlik y Mau Funes.
Durante la velada subirán a escena reconocidos músicos invitados, entre los que se destacan Rocío Barboza, Aluhé, Gonzalo Gorordo, Chicho Pérez, Juan Farré y Ernesto Pérez Matta.
Voces y colaboraciones del álbum
Para la realización de esta segunda producción discográfica, Toby Deltín sumó las voces, ritmos y aportes de diversos colegas de la escena local y nacional, entre los que figuran La Skandalosa Tripulación, Alejo y Valentín, Ro Barboza, Gera D'Abundo, Mauricio Jara, Sol Lorenzo, Juan Farré, Gonzalo Gorordo y Rodrigo Botacaulli.
El repertorio de 10 canciones que componen el disco y que se escuchará en la Nave UNCUYO incluye:
- Cámara del Tiempo (feat. Ro Barboza & Gera D'Abundo)
- Esquina (feat. Mauricio Jara)
- Tal Vez
- Pasatiempos
- Postigos (feat. Gonzalo Gorordo & Rodrigo Botacaulli)
- Puerta 22
- Primaveras (feat. La Skandalosa Tripulación)
- El Rayo (feat. Alejo y Valentín)
- Niu Lovers (feat. Sol Lorenzo)
- Oveja (feat. Juan Farré)
Toda la producción discográfica se encuentra disponible para su escucha en la plataforma Spotify.
Trayectoria de Toby Deltín
Toby Deltín es músico y productor musical. Nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y se radicó en la provincia de Mendoza en el año 2009. Dentro de su recorrido profesional, fue parte fundacional de agrupaciones de gran repercusión como Gauchito Club y ANIMAUNO.
En el año 2020 inició el desarrollo de su proyecto solista homónimo. Tras lanzar cinco sencillos iniciales, en 2022 editó Juego de Artificio, su primer disco de larga duración compuesto por 12 canciones centradas en la temática del tiempo a través de diferentes estilos musicales y metáforas. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con referentes y proyectos de alcance internacional como Dillom, No Te Va a Gustar, Conociendo Rusia y Los Pericos, entre otros.
En pocas palabras
- Presentación de Toby Deltín: El músico mendocino estrena su segundo disco "Aquí nadie podrá matarte" este sábado 24 de octubre a las 20 en la Nave UNCUYO.
- Disco "Aquí nadie podrá matarte": Explora el amor, desamor y la búsqueda personal a través de 10 canciones, concebido como un espacio seguro.
- Show interdisciplinario: La puesta en escena fusiona música, teatro de sombras y narrativa, con dirección escénica de Nadia Kotlik y Mau Funes.