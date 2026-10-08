Airbag continúa expandiendo su exitoso tour "El Club de la Pelea II 2026" y confirmó una fecha clave en Mendoza: los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli se presentarán por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day el próximo sábado 24 de octubre a las 22.
Airbag toca por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day con su gira "El Club de la Pelea II"
Los hermanos Sardelli desembarcan en el icónico escenario mendocino. Las entradas ya están a la venta
El anuncio llega tras un inicio de año arrollador en el que la banda agotó cuatro shows en el Estadio Vélez Sarsfield ante más de 180.000 personas. En cada presentación, el trío recorrió más de tres décadas de carrera e interpretó clásicos habituales junto a adelantos de su próximo material, entre los que se destacan "Asuntos Pendientes", "Blues del Infierno" y "Reptiles".
Con esta nueva presentación en Mendoza, Airbag consolida un momento imponente en su carrera. Tras haber llenado cinco estadios River Plate durante 2025 (reuniendo a más de 350.000 espectadores) y sumar cuatro Vélez en 2026, la banda alcanzó la marca de nueve estadios en Argentina en poco más de un año. En paralelo, su último trabajo discográfico, "El Club de la Pelea I", ya superó los 250 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Las entradas para el show en el Teatro Griego Frank Romero Day ya se encuentran disponibles en venta general a través de la plataforma Livepass.com.ar, con el beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés para clientes BNA Visa.
Los conciertos en Vélez marcaron el arranque de una gira que ya pasó por provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero, además de su participación en el festival Vive Latino en México y dos fechas totalmente agotadas en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. En las próximas semanas, el tour continuará su recorrido internacional con presentaciones en Perú, Chile y México.
FICHA DEL EVENTO
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Artista: Airbag. Gira "El Club de la Pelea II 2026".
Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.
Horario: 22:00.
Lugar: Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza
Venta de entradas: Disponibles en Livepass.com.ar
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Promociones: 3 cuotas sin interés con BNA Visa
En pocas palabras
- Airbag en Mendoza: la banda se presentará por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day.
- Gira exitosa: el show forma parte de la gira "El Club de la Pelea II 2026", tras agotar cuatro estadios River Plate.
- Entradas disponibles: los tickets ya se venden en Livepass.com.ar con opciones de financiación.