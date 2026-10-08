Airbag toca por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day con su gira "El Club de la Pelea II"

El anuncio llega tras un inicio de año arrollador en el que la banda agotó cuatro shows en el Estadio Vélez Sarsfield ante más de 180.000 personas. En cada presentación, el trío recorrió más de tres décadas de carrera e interpretó clásicos habituales junto a adelantos de su próximo material, entre los que se destacan "Asuntos Pendientes", "Blues del Infierno" y "Reptiles".

Con esta nueva presentación en Mendoza, Airbag consolida un momento imponente en su carrera. Tras haber llenado cinco estadios River Plate durante 2025 (reuniendo a más de 350.000 espectadores) y sumar cuatro Vélez en 2026, la banda alcanzó la marca de nueve estadios en Argentina en poco más de un año. En paralelo, su último trabajo discográfico, "El Club de la Pelea I", ya superó los 250 millones de reproducciones en plataformas digitales.