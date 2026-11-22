Desakta2, una de las bandas del momento, arribó a nuestra provincia para presentarse en el Arena Maipú. Con localidades agotadas, el dúo compuesto por Fernando Olmedo y Joaquín Martín hizo bailar a los cuarteteros hasta la madrugada.
Desakta2 en Mendoza: localidades agotadas en una noche a puro cuarteto
La banda cordobesa integrada por Fer Olmedo y Joaco Martín se presentó en el Arena Maipú ante una multitud
Desakta2 en Mendoza: cuarteto, fernet y una noche para el recuerdo
Una vez más, los mendocinos demostraron que el cuarteto se baila (y mucho) a cientos de kilómetros de Córdoba. Los seguidores de Desakta2, que llegaron desde distintos puntos de la provincia, se encargaron de agotar entradas: en el campo no entraba ni un alfiler y en las plateas no había ningún asiento vacío. Por su parte, Fer y Joaco fueron los responsables de la fiesta y la dupla estuvo a la altura de las circunstancias.
El show comenzó apenas unos minutos después de lo previsto, lo cual le dio tiempo a los presentes de refrescarse con un buen fernet mendocino (a mi criterio, mucho mejor que el cordobés). Las cervezas también eran parte de la noche cuartetera. En menor medida, algunos fanáticos optaron por vino blanco dulce.
Joaquín Martín fue el responsable de abrir la noche con uno de los clásicos de la banda: "Mayor que yo". El repertorio continuó por varios minutos, hasta que el joven vocalista le cedió el espacio a Fer Olmedo, quien hizo vibrar a los presentes con "La Diabla", un tema que está en el top tres de Desakta2 y fue el más cantado de la velada cuartetera.
De ahí en más, Martín y Olmedo se turnaron para ponerle voz a hits y también a canciones nuevas, sin darle respiro al público. Entre los más destacados, sonaron: "Lamentablemente", "Panti y colale 2.0/Muévelo", "Infierno vacío", "Superestrella", "No puedo fingirlo", "No se ve/Chingón", "Copia prohibida", "Entra en mi vida/La de la mala suerte", "Chika Hippie", "Según quién" y "La carretera/Quien dice".
También hubo tiempo para la celebración xeneize tras la obtención de la Copa Sudamericana 2026: en una de las salidas, Joaco cambió de look y saltó al escenario con una camiseta de Boca estampada con el número y nombre de Leandro Paredes.
El show continuó hasta las 4.30 de la mañana y los fanáticos cantaron toda la noche. Desde "Un bonito final" hasta "Tinta 90", el público bailó sin parar y dejó en claro que Mendoza también es tierra del cuarteto.
San Juan, próxima parada de Desakta2
La agenda de Desakta2 continúa este domingo. El dúo estará en el cierre de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario, junto a Ángela Leiva y La Pepa Brizuela. Podés seguir el show desde las 23hs por la pantalla de El Siete.
En pocas palabras
- Desakta2: La banda de cuarteto cordobés agotó localidades en el Arena Maipú de Mendoza.
- Show: Fer Olmedo y Joaco Martín presentaron sus éxitos ante una multitud hasta la madrugada.
- Próximo destino: La banda se presentará en la Fiesta Nacional del Sol en San Juan.