Joaquín Martín fue el responsable de abrir la noche con uno de los clásicos de la banda: "Mayor que yo". El repertorio continuó por varios minutos, hasta que el joven vocalista le cedió el espacio a Fer Olmedo, quien hizo vibrar a los presentes con "La Diabla", un tema que está en el top tres de Desakta2 y fue el más cantado de la velada cuartetera.

View this post on Instagram

De ahí en más, Martín y Olmedo se turnaron para ponerle voz a hits y también a canciones nuevas, sin darle respiro al público. Entre los más destacados, sonaron: "Lamentablemente", "Panti y colale 2.0/Muévelo", "Infierno vacío", "Superestrella", "No puedo fingirlo", "No se ve/Chingón", "Copia prohibida", "Entra en mi vida/La de la mala suerte", "Chika Hippie", "Según quién" y "La carretera/Quien dice".

Desakta2 en el Arena Maipú. Foto: Instagram Desakta2

También hubo tiempo para la celebración xeneize tras la obtención de la Copa Sudamericana 2026: en una de las salidas, Joaco cambió de look y saltó al escenario con una camiseta de Boca estampada con el número y nombre de Leandro Paredes.

View this post on Instagram

El show continuó hasta las 4.30 de la mañana y los fanáticos cantaron toda la noche. Desde "Un bonito final" hasta "Tinta 90", el público bailó sin parar y dejó en claro que Mendoza también es tierra del cuarteto.

San Juan, próxima parada de Desakta2

La agenda de Desakta2 continúa este domingo. El dúo estará en el cierre de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario, junto a Ángela Leiva y La Pepa Brizuela. Podés seguir el show desde las 23hs por la pantalla de El Siete.