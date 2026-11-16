El ritmo de Córdoba se adueñará nuevamente de la provincia. Desakta2, la banda de cuarteto liderada por Joaquín Martín y Fernando Olmedo, se presentará el sábado 21 de noviembre, a partir de las 22, en el Arena Maipú Stadium. El show promete ser una verdadera fiesta para repasar todos sus hits y conectar con su fiel público mendocino.
Desakta2 llega a Mendoza con todo el poder del cuarteto cordobés
El dúo integrado por Fer Olmedo y Joaco Martín se presentará este sábado en Mendoza, tras hacer historia con su debut en el Movistar Arena de Buenos Aires y consolidarse como uno de los fenómenos musicales del año
Las entradas están a la venta a través de Ticketek.com.ar y en las boleterías presenciales del Arena (únicamente en efectivo). Desde la producción recordaron que el evento es exclusivamente para mayores de 18 años.
Un presente consagratorio
El grupo cuartetero llega a Mendoza en su mejor momento histórico, coronado por un hito sin precedentes: su reciente y exitoso debut en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este logro se suma al reconocimiento nacional de los Premios Carlos Gardel, donde fueron nominados en la categoría “Mejor Canción de Cuarteto” por el megaéxito “No Se Ve / Chingón”, un tema que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.
Desde su debut oficial en octubre de 2021 en Rosario de la Pampa (Córdoba), la banda no ha parado de crecer. Con más de 20 presentaciones con entradas agotadas en Plaza de la Música, pasos consagratorios por Forja y grandes festivales nacionales como Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María, Jesús María, Desakta2 se convirtió en un imán de multitudes.
El fenómeno también se refleja en el plano digital, donde superan los 2.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuentan con cientos de miles de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, impulsados por su último álbum de estudio, “Más que una Moda”, que incluye colaboraciones de lujo con artistas como Los Caligaris y Ulises Bueno.
FICHA DEL SHOW
- Día y horario: sábado 21 de noviembre.
- Cronograma: apertura de puertas a las 22. Banda invitada a las 23:30. Show de Desakta2 a la 01.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú).
- Entradas: Ticketek.com.ar y boleterías del estadio.
- Producción: Power Play.
En pocas palabras
- Desakta2 en Mendoza: la banda de cuarteto se presenta este sábado en el Arena Maipú Stadium.
- Presentación histórica: el show llega tras un exitoso debut en el Movistar Arena de Buenos Aires.
- Entradas y detalles: la venta es a través de Ticketek.com.ar y boleterías del estadio; el evento es para mayores de 18 años.