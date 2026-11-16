Desakta2 llega a Mendoza con todo el poder del cuarteto cordobés

Las entradas están a la venta a través de Ticketek.com.ar y en las boleterías presenciales del Arena (únicamente en efectivo). Desde la producción recordaron que el evento es exclusivamente para mayores de 18 años.

Un presente consagratorio

El grupo cuartetero llega a Mendoza en su mejor momento histórico, coronado por un hito sin precedentes: su reciente y exitoso debut en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este logro se suma al reconocimiento nacional de los Premios Carlos Gardel, donde fueron nominados en la categoría “Mejor Canción de Cuarteto” por el megaéxito “No Se Ve / Chingón”, un tema que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.