El sábado 21 de noviembre a las 20 Mendoza podrá disfrutar de un nuevo "banquete" de La Renga. No será un show más, se trata de la vuelta de la banda de Mataderos a la Ciudad de Mendoza y con el imponente marco del teatro griego Frank Romero Day. Las entradas de campo se agotaron a una semana del recital, sin embargo todavía quedan para el sector popular en arteinfernal.com y se pueden pagar en cuotas.
La Renga agotó las entradas de campo para su show de Mendoza en el Frank Romero Day
La emblemática banda de Mataderos regresa a Mendoza para ofrecer un nuevo y esperado banquete
Tras agotar localidades en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba, donde convocó a unas 20.000 personas el pasado 17 de octubre, La Renga se prepara para reencontrarse con el público mendocino.
Un regreso que se hizo esperar
La última presentación de la banda liderada por Chizzo Napoli en el área metropolitana de Mendoza fue en 2012, cuando tocó en el Estadio Andes Talleres, en Godoy Cruz, como parte de su gira nacional "Algún Rayo". Desde entonces, el grupo volvió a presentarse en otras localidades de la provincia, como Malargüe y San Martín, en 2016, y San Rafael, en 2025. Su próxima presentación en el Teatro Griego Frank Romero Day marcará el reencuentro con el público del Gran Mendoza después de 14 años.
Con más de tres décadas de trayectoria, La Renga es una de las bandas más convocantes y emblemáticas del rock argentino. Sus recitales reúnen a seguidores de distintas generaciones alrededor de un repertorio que forma parte de la historia del rock nacional.
Entradas y puntos de venta
Las localidades para el sector Popular tienen un valor de $80.000 y se puede acceder a tres cuotas sin interés con Plan Z de Tarjeta Naranja X.
Además de la compra online, hay puntos de venta y retiro de entradas en distintas ciudades:
- Mendoza: Hendrix (Av. Belgrano 1415, Ciudad de Mendoza) y Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, Maipú).
- CABA: Arte Infernal
- Don Torcuato: El Sabbath
- Rosario: La Daga
- Córdoba: Edén
Para consultar los medios de pago, las modalidades de compra y retiro, y toda la información sobre el show, ingresar a Arteinfernal.com
En pocas palabras
- La Renga: La banda agotó las entradas de campo para su show en Mendoza.
- Fecha y Lugar: El recital será el sábado 21 de noviembre en el teatro griego Frank Romero Day.
- Entradas Disponibles: Aún quedan localidades para el sector popular en Arteinfernal.com y se pueden pagar en cuotas.