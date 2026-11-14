La Renga agotó las entradas de campo para su show de Mendoza en el Frank Romero Day

Con más de tres décadas de trayectoria, La Renga es una de las bandas más convocantes y emblemáticas del rock argentino. Sus recitales reúnen a seguidores de distintas generaciones alrededor de un repertorio que forma parte de la historia del rock nacional.

Entradas y puntos de venta

Las localidades para el sector Popular tienen un valor de $80.000 y se puede acceder a tres cuotas sin interés con Plan Z de Tarjeta Naranja X.

Además de la compra online, hay puntos de venta y retiro de entradas en distintas ciudades:

Mendoza: Hendrix (Av. Belgrano 1415, Ciudad de Mendoza) y Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, Maipú).

CABA: Arte Infernal

Don Torcuato: El Sabbath

Rosario: La Daga

Córdoba: Edén

Para consultar los medios de pago, las modalidades de compra y retiro, y toda la información sobre el show, ingresar a Arteinfernal.com