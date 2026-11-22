El primer segmento del programa desplegará una selección magistral de los pas de deux y fragmentos más emblemáticos del repertorio universal, abarcando piezas cumbre como "El Lago de los Cisnes", "Don Quijote", "El Corsario", "Esmeralda y Carmen".

El segundo acto estará dedicado íntegramente a los pasajes inmortales de "El Cascanueces", la célebre obra de Piotr Ilich Chaikovski, incorporando piezas icónicas como el "Vals de las Flores", el "Adagio de la Nieve", el "Vals de los Copos" y las deslumbrantes danzas de carácter (española, china, árabe y rusa), bajo la deslumbrante coreografía de la escuela tradicional rusa con adaptaciones de la maître Liudmila Titova.

"El Cascanueces" tiene un lugar muy especial en el repertorio del famoso Teatro de Ballet Ruso. La presentación es muy popular, ni una sola celebración de Navidad y Año Nuevo está completa sin los héroes de esta increíble y sabia historia, que tanto los adultos como los niños adoran porque narra el nacimiento del primer amor y el descubrimiento de un vasto mundo de experiencias y sentimientos.

El estreno histórico del ballet "El cascanueces" tuvo lugar en 1892 en el escenario del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El libreto, creado por Marius Petipa basado en el cuento de hadas de Hoffmann, El Cascanueces y el Rey Ratón, eventualmente se sometió a diferentes interpretaciones, pero en todas las versiones y producciones, el mal fue derrotado y el amor triunfaron. La brillante música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky todavía ofrece infinitas posibilidades para una nueva búsqueda creativa de coreógrafos y bailarines, y las coloridas decoraciones complementan las imágenes escénicas, convirtiendo el maravilloso mundo de las hadas en realidad.

Un despliegue de virtuosismo con grandes figuras

La propuesta de esta gala destaca por convocar a verdaderas estrellas de la danza clásica mundial que han liderado producciones en escenarios legendarios como el Teatro Bolshoi, el Teatro Mariinsky y el Teatro Musical Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko de Moscú.

La delegación está encabezada por su directora general, coreógrafa y bailarina principal, la virtuosísima Liudmila Titova. Graduada de la célebre Academia Estatal de Coreografía de Moscú del Teatro Bolshoi y reconocida internacionalmente por su extraordinaria capacidad interpretativa y refinamiento técnico.

Titova expresa sobre la gira: “Nuestra misión es llevar ballet a cada rincón del mundo, involucrando a gente de todas las edades y en particular a niños y jóvenes para que conozcan y disfruten el ballet clásico”.

Junto a ella, el escenario contará con la presencia del aclamado primer bailarín Serguéi Skvortsov (laureado en el Asian Grand Prix y calificado por la crítica como un "bailarín estrella") y solistas de notable proyección global como Sergey Kuptsov (exintegrante del Teatro Bolshoi de Rusia), la virtuosa Ksenia Pukhlovskaya, el talento de Komronbek Imomov, y las distinguidas figuras internacionales Valentina Longhi (formada en La Scala de Milán y la Academia Vaganova) y Elisabetta Moramarco.

Esta ambiciosa gira por el Cono Sur, que se extenderá entre el 15 y el 30 de noviembre, también recorrerá importantes ciudades argentinas como Córdoba, San Nicolás, Rosario, Santa Fe, Paraná, Tucumán y Río Cuarto, además de cruzar la cordillera hacia destinos chilenos como Curicó, Concepción, Antofagasta y Sierra Gorda. Una oportunidad única para dejarse maravillar por grandes exponentes de la danza clásica.

FICHA DEL SHOW

Show: Moscow State Ballet presentará “Gala Cascanueces y princesas del ballet clásico”

Fecha y hora: miércoles 25 de noviembre, a las 21.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: a la venta a través de Ticketway.

Repertorio

“El Lago de los Cisnes” (Odette-Odile);

“La Bella Durmiente” (Aurora);

"Giselle" (Giselle);

“El Cascanueces” (Masha);

“Cenicienta” (Cenicienta, Hada Madrina);

“Don Quijote” (Kitri);

"Romeo y Julieta" (Julieta);

"Spatrak" (Valeria).

Además de los papeles principales en producciones modernas y ballets neoclásicos de Anatoly Emelyanov: "Carmen", "Bolero", "Time", "Danzas polovtsianas de A. Borodin".