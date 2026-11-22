La Renga bajó la persiana de su 2026 en Mendoza a su manera: con una descarga poderosa y sin concesiones en el Teatro Griego Frank Romero Day. Este sábado 21 de noviembre, el trío de Mataderos convocó a una marea humana que colmó el escenario más emblemático del Parque General San Martín para celebrar el último banquete del año.
La Renga ofreció un banquete de rock puro y duro para cerrar el año en Mendoza
Tres horas de show con una puesta visual impactante, un sonido arrollador y una buena selección de temas en el Frank Romero Day
La lista de temas funcionó como un recorrido transversal por todas las etapas del grupo. Esta amplitud permitió que el repertorio abrazara tanto a los seguidores de la primera hora celebrando gemas menos radiales como "A tu lado", "Buena ruta hermano", "Motoralmaisangre" o "Parece un caso perdido".
En tanto, el público general disfrutó los clásicos ("Panic show", "El Revelde", "El final es en donde partí", "Cuándo vendrán", "El viento que todo empuja", "La razón que te demora" o "A la carga mi rocanrol" uniéndose a coros multitudinarios, pogo y baile ininterrumpidos durante las tres horas que duró el concierto.
Probablemente alguno habrá extrañado "Veneno", "La navel del olvido", "La balada del diablo y la muerte" o "Blues de Bolivia", pero bueno: ¡todo no se puede en la vida!.
Potencia heavy y una puesta visual magnética
En el plano estrictamente musical, La Renga exhibió una contundencia física y sonora que pocas agrupaciones argentinas logran sostener en vivo. En varios pasajes de la noche, la distorsión y el peso rítmico empujaron las canciones decididamente hacia el terreno del heavy metal, desbordando la etiqueta del rock nacional.
Al frente, Gustavo "Chizzo" Nápoli sostuvo el timón del concierto a través de su guitarra potente y con una voz en gran estado: rasposa, firme y caudalosa, que afina cuando debe hacerlo y ruge fuerte en los temas que así lo piden.
Mientras tanto Teté Iglesias desparramó carisma con su bajo yendo de una punta a otra del escenario para formar con la batería de Jorge "Tanque" Iglesias una aplanadora rítmica que golpeó el pecho de los miles y miles de presentes.
A ese despliegue sonoro se sumó una puesta en escena exquisita, apalancada especialmente en el trabajo visual proyectado en las pantallas del escenario. Las animaciones acompañaron y ampliaron la narrativa de cada canción, aportando identidad estética y dinamismo a un espectáculo que no necesitó artificios innecesarios para mantener la tensión al máximo.
En pocas palabras
- La Renga: brindó un potente show de rock en el Teatro Griego Frank Romero Day de Mendoza.
- Setlist: incluyó clásicos y temas menos conocidos, abarcando la trayectoria de la banda.
- Producción: destacó por una puesta visual impactante y un sonido arrollador durante tres horas.