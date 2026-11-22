Probablemente alguno habrá extrañado "Veneno", "La navel del olvido", "La balada del diablo y la muerte" o "Blues de Bolivia", pero bueno: ¡todo no se puede en la vida!.

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Potencia heavy y una puesta visual magnética

En el plano estrictamente musical, La Renga exhibió una contundencia física y sonora que pocas agrupaciones argentinas logran sostener en vivo. En varios pasajes de la noche, la distorsión y el peso rítmico empujaron las canciones decididamente hacia el terreno del heavy metal, desbordando la etiqueta del rock nacional.

Al frente, Gustavo "Chizzo" Nápoli sostuvo el timón del concierto a través de su guitarra potente y con una voz en gran estado: rasposa, firme y caudalosa, que afina cuando debe hacerlo y ruge fuerte en los temas que así lo piden.

Imponente se vio el escenario en el Frank Romero Day.

Mientras tanto Teté Iglesias desparramó carisma con su bajo yendo de una punta a otra del escenario para formar con la batería de Jorge "Tanque" Iglesias una aplanadora rítmica que golpeó el pecho de los miles y miles de presentes.

A ese despliegue sonoro se sumó una puesta en escena exquisita, apalancada especialmente en el trabajo visual proyectado en las pantallas del escenario. Las animaciones acompañaron y ampliaron la narrativa de cada canción, aportando identidad estética y dinamismo a un espectáculo que no necesitó artificios innecesarios para mantener la tensión al máximo.