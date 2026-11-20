Los paneles para evitar que se vea desde los cerros "el banquete" de La Renga. Natalia Sosa Abagianos

Por qué se vallaron las bajadas del Cerro de la Gloria

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, confirmó el cierre de ese sector y explicó que la medida fue acordada entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la banda y la productora 300 Producciones.

Entre los fundamentos destacaron:

Prevención de ingresos sin entrada: en presentaciones anteriores en el Frank Romero Day -como las de Airbag, Los Fabulosos Cadillacs y Pity Álvarez- algunas personas bajaron por las quebradas e intentaron o lograron trepar portones de la parte trasera del teatro sin ticket.

en presentaciones anteriores en el Frank Romero Day -como las de Airbag, Los Fabulosos Cadillacs y Pity Álvarez- algunas personas bajaron por las quebradas e intentaron o lograron trepar portones de la parte trasera del teatro sin ticket. Seguridad física en las quebradas: quienes intentan descolgarse por las quebradas se exponen a caídas y lesiones en zonas de difícil acceso para evacuar a una persona herida.

quienes intentan descolgarse por las quebradas se exponen a caídas y lesiones en zonas de difícil acceso para evacuar a una persona herida. Refuerzo perimetral: además de bloquear las bajadas y quebradas que vinculan el Cerro de la Gloria con el sector frente al teatro griego, se instaló un vallado ciego en el ingreso.

El acceso al Cerro de la Gloria también está vallado y tapiado. Natalia Sosa Abagianos.

Desde Cultura aclararon que el circuito peatonal oficial del Cerro de la Gloria seguirá abierto para quienes vayan a pasear a pie (sin vehículos), pero permanecerán cerradas las bajadas y quebradas no peatonales que enlazan el cerro con el entorno del Frank Romero Day.

En este plano general se alcanza a apreciar el vallado y los paneles en los cerros para evitar que se vea el show desde allí. Natalia Sosa Abagianos.

La decisión marca una diferencia respecto de la Fiesta Nacional de la Vendimia -donde cientos de personas suelen seguir el acto central de forma gratuita desde los cerros e incluso se elige a la "Reina de la Vendimia de los Cerros"- y de otros recitales recientes en el mismo escenario donde ese sector estuvo disponible.

En redes sociales, el cierre perimetral ya despertó cuestionamientos y malestar entre usuarios y seguidores del show.