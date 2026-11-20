El recital de La Renga des este sábado 21 de noviembre en el teatro griego Frank Romero Day no podrá ser visto desde los tradicionales cerros. La información fue confirmada por el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca. La medida ya generó cientos de comentarios en las redes sociales.
Tampoco estarán habilitados los miradores ni las bajadas por quebradas que conectan el Cerro de la Gloria con el predio del anfiteatro.
Operarios comenzaron a colocar vallas metálicas de gran altura en las salidas hacia el sector sur del cerro para impedir el paso hacia la zona del teatro. También instalaron paneles que no permiten la visión del escenario desde "los cerros", el popular sector al que asiste mucha gente que no pudo comprar entradas.
Por qué se vallaron las bajadas del Cerro de la Gloria
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, confirmó el cierre de ese sector y explicó que la medida fue acordada entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la banda y la productora 300 Producciones.
Entre los fundamentos destacaron:
- Prevención de ingresos sin entrada: en presentaciones anteriores en el Frank Romero Day -como las de Airbag, Los Fabulosos Cadillacs y Pity Álvarez- algunas personas bajaron por las quebradas e intentaron o lograron trepar portones de la parte trasera del teatro sin ticket.
- Seguridad física en las quebradas: quienes intentan descolgarse por las quebradas se exponen a caídas y lesiones en zonas de difícil acceso para evacuar a una persona herida.
- Refuerzo perimetral: además de bloquear las bajadas y quebradas que vinculan el Cerro de la Gloria con el sector frente al teatro griego, se instaló un vallado ciego en el ingreso.
Desde Cultura aclararon que el circuito peatonal oficial del Cerro de la Gloria seguirá abierto para quienes vayan a pasear a pie (sin vehículos), pero permanecerán cerradas las bajadas y quebradas no peatonales que enlazan el cerro con el entorno del Frank Romero Day.
La decisión marca una diferencia respecto de la Fiesta Nacional de la Vendimia -donde cientos de personas suelen seguir el acto central de forma gratuita desde los cerros e incluso se elige a la "Reina de la Vendimia de los Cerros"- y de otros recitales recientes en el mismo escenario donde ese sector estuvo disponible.
En redes sociales, el cierre perimetral ya despertó cuestionamientos y malestar entre usuarios y seguidores del show.
En pocas palabras
- Cierre de accesos: el recital de La Renga en Mendoza no permitirá el acceso desde los cerros ni miradores.
- Motivos de seguridad: se busca prevenir ingresos sin entrada y el riesgo físico en quebradas.
- Restricciones: se vallaron las bajadas y quebradas que conectan el Cerro de la Gloria con el Frank Romero Day.