Hidalgo y sus Galácticos celebrarán sus primeros 10 años de trayectoria el sábado 21 de noviembre, a las 00 en Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad). Será una nueva edición de su ya clásica Fiesta Galáctica. La banda mendocina, reconocida por su combinación de ritmos latinos, psicodelia y energía rockera, prepara una noche especial que promete encender la Alameda.
Entrada libre: Hidalgo y sus Galácticos celebran 10 años de música con un gran cumbión en Mendoza
Los referentes cuyanos de la cumbia amazónica y psicodélica festejarán una década de trayectoria con un show especial que reunirá clásicos de su repertorio y nuevas canciones
La entrada libre, pero hay que descargar previamente el ticket gratuito a través de Entradaweb y entregar un alimento no perecedero al ingresar.
El festejo marcará la edición número 45 de las Fiestas Galácticas, una serie de encuentros autogestionados que la agrupación impulsa desde sus comienzos y que se convirtieron en una de sus principales señas de identidad. Con el paso de los años, estas celebraciones fueron creciendo en convocatoria y fortaleciendo el vínculo de la banda con su público.
Una década de identidad musical
Con un sonido que fusiona la chicha peruana, la cumbia colombiana, los ritmos andinos y las influencias del rock, Hidalgo y sus Galácticos construyeron una propuesta propia dentro de la escena musical mendocina.
Su trayectoria incluye escenarios compartidos con reconocidos artistas y agrupaciones como Chico Trujillo, Dancing Mood, La Delio Valdez, Los Mirlos, Damas Gratis, Alborosie, La Barra, Eugenia Quevedo y Kapanga, con quienes recientemente compartieron una presentación en el Auditorio Ángel Bustelo.
También participaron en eventos como la Fiesta Provincial de la Cerveza, en sus ediciones 2021 y 2025, y la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires (BAFIM).
Tras el lanzamiento de su último EP, "Resistir desde la Alegría", la banda continúa trabajando en nuevas composiciones y ampliando su repertorio.
Una celebración con espíritu solidario
La fiesta aniversario tendrá, además, un componente solidario: el ingreso será libre, mediante la descarga anticipada de una entrada gratuita en Entradaweb y la entrega de un alimento no perecedero en la puerta del local.
Una oportunidad para celebrar junto a Hidalgo y sus Galácticos 10 años de música, baile y cultura popular, en una noche donde la fiesta también será una forma de compartir.
En pocas palabras
- Hidalgo y sus Galácticos: celebran 10 años de cumbia amazónica y psicodélica con un show especial.
- Entrada Libre: se requiere descargar ticket gratuito y donar un alimento no perecedero.
- Trayectoria: fusión de ritmos latinos y rock, con presentaciones en festivales y junto a artistas de renombre.