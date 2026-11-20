Una década de identidad musical

Con un sonido que fusiona la chicha peruana, la cumbia colombiana, los ritmos andinos y las influencias del rock, Hidalgo y sus Galácticos construyeron una propuesta propia dentro de la escena musical mendocina.

Su trayectoria incluye escenarios compartidos con reconocidos artistas y agrupaciones como Chico Trujillo, Dancing Mood, La Delio Valdez, Los Mirlos, Damas Gratis, Alborosie, La Barra, Eugenia Quevedo y Kapanga, con quienes recientemente compartieron una presentación en el Auditorio Ángel Bustelo.

También participaron en eventos como la Fiesta Provincial de la Cerveza, en sus ediciones 2021 y 2025, y la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires (BAFIM).

Tras el lanzamiento de su último EP, "Resistir desde la Alegría", la banda continúa trabajando en nuevas composiciones y ampliando su repertorio.

Una celebración con espíritu solidario

La fiesta aniversario tendrá, además, un componente solidario: el ingreso será libre, mediante la descarga anticipada de una entrada gratuita en Entradaweb y la entrega de un alimento no perecedero en la puerta del local.

Una oportunidad para celebrar junto a Hidalgo y sus Galácticos 10 años de música, baile y cultura popular, en una noche donde la fiesta también será una forma de compartir.