El show reúne las canciones de su más reciente trabajo discográfico, los grandes clásicos de su trayectoria, temas rescatados de su repertorio y un segmento acústico cercano al público. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar (con hasta 6 cuotas sin interés para clientes Visa BBVA) y en la boletería del estadio, de 10 a 18, solo en efectivo.

Diego Torres estará en el Arena Maipú Stadium este viernes.

Clásicos, set acústico y canciones recuperadas

Acompañado por su banda, el cantante y compositor propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, equilibrando la potencia de sus temas más conocidos con pasajes más íntimos, anécdotas, historias personales y momentos de humor.