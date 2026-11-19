Diego Torres regresa a Mendoza este viernes 20 de noviembre, a las 22, para presentarse en el Arena Maipú Stadium con "Mi Norte y Mi Sur Tour", el espectáculo con el que recorre escenarios de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa tras una gira por España, México y Perú.
Diego Torres presenta en Mendoza "Mi Norte y Mi Sur Tour"
Un show con las canciones de su álbum más reciente y los grandes éxitos de su carrera que marcaron generaciones
El show reúne las canciones de su más reciente trabajo discográfico, los grandes clásicos de su trayectoria, temas rescatados de su repertorio y un segmento acústico cercano al público. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar (con hasta 6 cuotas sin interés para clientes Visa BBVA) y en la boletería del estadio, de 10 a 18, solo en efectivo.
Clásicos, set acústico y canciones recuperadas
Acompañado por su banda, el cantante y compositor propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, equilibrando la potencia de sus temas más conocidos con pasajes más íntimos, anécdotas, historias personales y momentos de humor.
Entre los ejes destacados del espectáculo se encuentran:
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Segmento acústico: incluye canciones como "Las Leyes de la Vida", "Penélope", "No Lo Soñé", "Sé Que Ya No Volverás" y "La Última Noche", pensadas para generar un clima cálido y directo con el público.
Rescate de repertorio: vuelven al vivo temas que estuvieron tiempo fuera de sus listas, como "Cuando el Mundo Da Vueltas", "San Salvador" y "Chalamán".
Clásicos y cierre compartido: no faltan himnos como "Guapa", "Tratar de Estar Mejor" y "Color Esperanza", además de "Mejor Que Ayer" -del disco homónimo previo con fuerte rotación radial en 2025-, tema que en la gira suele contar con la participación sobre el escenario de un grupo de niños invitados.
El disco "Mi Norte y Mi Sur" y el tramo de la gira
Editado en 2025 y nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría Mejor Álbum Artista Pop, "Mi Norte y Mi Sur" reúne 11 canciones que cruzan distintos estilos e influencias. El álbum cuenta con colaboraciones junto a Estopa, Miranda! -en "Trepando Paredes"-, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, y fue definido por el propio artista como un recorrido íntimo y potente construido junto a diversos productores y músicos.
La etapa actual del tour abarca presentaciones en distintas ciudades argentinas durante noviembre -entre ellas Mar del Plata, Junín, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén-, junto con fechas en Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de regresar a Buenos Aires el 6 de diciembre en el Movistar Arena.
FICHA DEL SHOW
- Artista: Diego Torres "Mi Norte y Mi Sur Tour"
- Fecha y hora: viernes 20 de noviembre, a las 22.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú, Mendoza).
- Entradas online: Ticketek.com.ar (clientes Visa BBVA: hasta 6 cuotas sin interés) y boletería Arena Maipú, de 10 a 18 (únicamente en efectivo)
En pocas palabras
- Diego Torres: llega a Mendoza este viernes 20 de noviembre con "Mi Norte y Mi Sur Tour".
- Show: presentará su último disco y grandes éxitos en un espectáculo que incluye un segmento acústico.
- Entradas: disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú Stadium.