Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, la provincia se convertirá en el epicentro musical de Latinoamérica con la 7.ª Edición Deluxe del Mendoza Sax Fest. El festival celebrará esta nueva entrega con conciertos en diferentes salas, una amplia agenda de actividades formativas y comunitarias, y cuenta con el apoyo institucional de la UNESCO, a través de su Oficina Regional en Montevideo. Además ha sido declarado de Interés Cultural por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a la coproducción del Gobierno de Mendoza y el acompañamiento de los municipios de Guaymallén y Godoy Cruz.