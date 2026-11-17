Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, la provincia se convertirá en el epicentro musical de Latinoamérica con la 7.ª Edición Deluxe del Mendoza Sax Fest. El festival celebrará esta nueva entrega con conciertos en diferentes salas, una amplia agenda de actividades formativas y comunitarias, y cuenta con el apoyo institucional de la UNESCO, a través de su Oficina Regional en Montevideo. Además ha sido declarado de Interés Cultural por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a la coproducción del Gobierno de Mendoza y el acompañamiento de los municipios de Guaymallén y Godoy Cruz.
Mendoza Sax Fest 2026: el festival de saxofón más grande de Latinoamérica llega a su 7.ª edición
Habrá figuras como Kenny Garrett, leyenda del jazz y ganador del Grammy. La Orquesta Filarmónica de Mendoza compartirá escenario con grandes figuras internacionales, mientras Sergio Dawi, ex saxofonista de Los Redonditos de Ricota, y la brasileña Sintia Piccin completan una programación de alcance internacional.
Las entradas para los conciertos se consiguen a través de Entradaweb en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos.
Tres noches, grandes figuras y diferentes estilos
CONCIERTO APERTURA: ORQUESTA FILARMÓNICA DE MENDOZA Y REFERENTES INTERNACIONALES
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Cuándo: viernes 20 de noviembre a las 21.
Dónde: Teatro Independencia.
Detalles: la Orquesta Filarmónica de Mendoza se presentará junto a tres referentes internacionales del saxofón: el francés Claude Delangle, la estadounidense Susan Fancher y el cubano Miguel Villafruela. La velada contará con la participación especial del compositor residente Mark Engebretson. El programa estará dedicado a la música contemporánea, con obras de compositores actuales y el cruce artístico entre la orquesta y los solistas invitados.
SERGIO DAWI Y SINTIA PICCIN: DEL ROCK AL JAZZ BRASILEÑO
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Cuándo: sábado 21 de noviembre a las 21.
Dónde: cine teatro Plaza.
Detalles: una noche que reunirá dos miradas sobre las múltiples posibilidades del saxofón. Por un lado, Sergio Dawi -exsaxofonista de Los Redonditos de Ricota- presentará "Video Sax Machine", una propuesta que cruza música, improvisación, imágenes y tecnología. Luego será el turno de la brasileña Sintia Piccin, quien ofrecerá un viaje de jazz atravesado por los ritmos y la impronta musical de Brasil.
KENNY GARRET: UNA LEYENDA DEL JAZZ MUNDIAL EN MENDOZA
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Cuándo: domingo 22 de noviembre a las 21.
Dónde: auditorio Ángel Bustelo.
Detalles: por primera vez en Mendoza se presentará Kenny Garrett, legendario saxofonista estadounidense, ganador del Grammy e integrante histórico de la banda de Miles Davis, consolidado como una de las cumbres del jazz internacional. Junto a su banda original, interpretará los temas de Sounds From The Ancestors, su aclamado álbum de 2021 distinguido por la crítica y la revista DownBeat.
After Fest: música gratuita después de los conciertos
Al finalizar cada noche principal, la música continuará en Planta Uno (Godoy Cruz) con el ciclo After Fest, de entrada libre y gratuita desde las 23, ofreciendo música en vivo y jam sessions:
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Viernes 20: Cinco Regiones Quartet (Colombia).
Sábado 21: Ricardo Cavalli.
Domingo 22: D’Coté, cuarteto de tango.
Actividades diurnas, clínicas y grandes hitos en la comunidad
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Sede principal y capacitaciones: durante los cuatro días, el Espacio Cultural Julio Le Parc (Guaymallén) concentrará las actividades diurnas, albergando clínicas, clases magistrales, muestras, exhibiciones, ensambles y propuestas educativas vinculadas al instrumento y la música.
Concierto de cámara: el sábado 21 de noviembre a las 19 hs, el Espacio Cultural Cristóforo Colombo recibirá un concierto exclusivo a cargo de Claude Delangle y Odile Delangle, celebrando 50 años de música compartida.
Hito histórico mundial: uno de los momentos más esperados y convocantes tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, de 12 a 13:30 hs, en la Plaza Independencia, donde alrededor de 300 saxofonistas tocarán juntos al aire libre. de esta manera, el festival saldrá a la vía pública para convertir el corazón de la Ciudad de Mendoza en el escenario de un acontecimiento musical sin precedentes.
Identidad y trayectoria de un festival consolidado
Nacido en Mendoza y dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, el Mendoza Sax Fest se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia ineludible para músicos, docentes, estudiantes y amantes de la cultura. En sus ediciones anteriores ha recibido a figuras de la talla de Branford Marsalis, Joshua Redman y Paquito D’Rivera, además de notables referentes de la escena argentina.
Del 20 al 23 de noviembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa que cruza el jazz internacional, la música contemporánea, el rock nacional y los ritmos de raíz, combinando propuestas pagas de jerarquía con múltiples actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad.
En pocas palabras
- Mendoza Sax Fest: La 7.ª edición se realizará del 20 al 23 de noviembre con figuras internacionales.
- Artistas Destacados: participarán Kenny Garrett, Sergio Dawi y la Orquesta Filarmónica de Mendoza entre otras estrellas internacionales
- Actividades: Habrá conciertos, clínicas, una jam session masiva y un after fest gratuito.