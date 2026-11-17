A diez años de aquella mítica "misa ricotera" en el Hipódromo de Tandil, el pueblo redondo vuelve a latir al unísono con la promesa más esperada. El Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado están a un paso de inmortalizar en vinilo triple, CD, plataformas y YouTube el legendario recital del 12 de marzo de 2016, considerado uno de los eventos masivos más convocantes de la historia de la música nacional con una multitud estimada en doscientos mil almas.
Indio Solari: cuándo se lanza la película completa y el álbum del histórico recital en Tandil 2016
El histórico recital del Indio Solari de 2016 en Tandil será lanzado en formatos físicos y digitales, reviviendo un hito para doscientos mil fanáticos
La ilusión, que comenzó a gestarse en marzo pasado con un adelanto audiovisual en las redes oficiales manejadas por su familia, cobró fuerza definitiva tras una enigmática publicación que citó la célebre frase "Seré heraldo de buenas noticias" junto a una placa con la leyenda "Muy pronto" en su sitio web oficial.
Aquel concierto no fue un show más; representó una verdadera peregrinación federal donde la comunión entre el Indio y su público desafió cualquier pronóstico, consolidando un ritual único de bengalas, banderas y gargantas heridas por la emoción.
La edición contará con dos alternativas para los coleccionistas: un vinilo triple y un CD. Ambos formatos incluirán un librillo de fotografías, con imágenes de Edgardo Andrés Kevorkian, quien estuvo a cargo del registro fotográfico del espectáculo.
El trabajo tendrá la grabación en vivo de Gustavo "Pichón" Dal Pont, la mezcla de audio de Axel Lang en Luzbola y el mastering de Neil Pickles en Revelsound, Londres. El diseño fue realizado por Adrián Marzano y la producción general estuvo a cargo de El Ojo Blindado.
Además, el sábado 19 de diciembre se realizará el estreno del show completo en YouTube, permitiendo volver a disfrutar de aquella presentación que marcó un capítulo especial en la historia musical de Tandil.
En pocas palabras
- Indio Solari y Los Fundamentalistas: lanzan álbum y película del recital de Tandil 2016 en triple vinilo, CD y plataformas.
- Edición Coleccionista: incluye librillo de fotos de Edgardo Andrés Kevorkian y registros de audio profesionales.
- Estreno en YouTube: el sábado 19 de diciembre se emitirá el show completo de forma gratuita.