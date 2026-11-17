Seré heraldo de buenas noticias pic.twitter.com/PPrWjaLDaW — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) November 13, 2026

La edición contará con dos alternativas para los coleccionistas: un vinilo triple y un CD. Ambos formatos incluirán un librillo de fotografías, con imágenes de Edgardo Andrés Kevorkian, quien estuvo a cargo del registro fotográfico del espectáculo.

El trabajo tendrá la grabación en vivo de Gustavo "Pichón" Dal Pont, la mezcla de audio de Axel Lang en Luzbola y el mastering de Neil Pickles en Revelsound, Londres. El diseño fue realizado por Adrián Marzano y la producción general estuvo a cargo de El Ojo Blindado.

Además, el sábado 19 de diciembre se realizará el estreno del show completo en YouTube, permitiendo volver a disfrutar de aquella presentación que marcó un capítulo especial en la historia musical de Tandil.